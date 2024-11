Elkezdődött: megszökött 43 majom a dél-karolinai Alpha Genesis kutatóintézetből

A dél-karolinai hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy zárják be az ajtókat és ablakokat, miután szerda este több mint 40 majom megszökött egy kutatóintézetből.

A főemlősök a Beaufort megyei Alpha Genesis nevű létesítményből szabadultak ki. Csapdákat állítottak fel, és hőkamerákkal próbálják megtalálni a szökevény majmokat – közölte a yemassee-i rendőrkapitányság.

A rendőrség szerint 43 rhesus makákó szökött meg, és a délelőtti órákig egyiket sem sikerült elfogni. A hatóságok szerint a főemlősök „nagyon fiatal, körülbelül 6-7 kilós nőstények” voltak, és a koruk miatt soha nem használták őket vizsgálatokra.

photo_camera Rhesus makákók a kelet-franciaországi Niederhausbergenben 2024. május 6-án. Fotó: Sebastien Bozon/AFP

„Az Alpha Genesis jelenleg szemmel tartja a főemlősöket, és azon dolgozik, hogy élelemmel csalogassa vissza őket” – közölte a rendőrség, ami a majmokat „ugrálósnak” minősítette.

„A lakosoknak nyomatékosan javasoljuk, hogy az ajtókat és ablakokat tartsák zárva, hogy ezek az állatok ne tudjanak behatolni az otthonokba. Ha észreveszik a szökött állatok valamelyikét, kérjük, azonnal értesítsék a 911-et, és ne közelítsék meg őket” - közölte korábban a rendőrség.

A honlapja szerint az Alpha Genesis majmokat tenyészt, és „főemlősökből készült termékeket és biokutatási szolgáltatásokat” nyújt világszerte. A cég klinikai kísérletei között állítólag progresszív agyi rendellenességek kutatása is szerepel. Az Alpha Genesis honlapja szerint az állatorvosi technikusokból és állatszakértőkből álló személyzetük cinomolgus és rhesus makákókkal és közönséges csuklyásmajmokkal dolgozik.

A yemassee-i rendőrkapitányság közölte, hogy több rendőr dolgozik együtt az Alpha Genesis munkatársaival a főemlősök visszaszerzésén. „Biztosítani szeretnénk a közösséget, hogy nincs egészségügyi kockázat ezekkel az állatokkal kapcsolatban” – írta a rendőrség.

A Post and Courier tavaly számolt be arról, hogy az Alpha Genesis szövetségi szerződést nyert egy 3500 rhesus makákóból álló kolónia felügyeletére a dél-karolinai Morgan-szigeten, amit majomszigetként emlegetnek. Az újság szerint az Alpha Genesisből már korábban is szöktek meg majmok: 8 éve 19 főemlős szökött meg a cég létesítményéből, de kb. hat órával később újra befogták őket. Tavaly Pennsylvaniában több tucat laboratóriumi majom szökött meg, miután egy 100 állatot szállító teherautó balesetet szenvedett, de később az összes főemlősöt megtalálták. (CBS News)