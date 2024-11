Karcag fideszes képviselője reméli, hogy Trump győzelmével Karcag amerikai kapcsolatai is javulnak

Miután Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást, a szoljon.hu úgy érezte, itt az ideje megkérdezni a jászkunsági közszereplőket, mit szólnak Trump győzelméhez.

„Nagyon bíztam benne, hogy Trump lesz az USA 47. elnöke. Azt remélem, hogy ennek nyomán javul a kapcsolat a magyar kormány és az Egyesült Államok adminisztrációja között” – mondta a lapnak Karcag és környéke fideszes országgyűlési képviselője, F. Kovács Sándor, aki így folytatta:

„Mint karcagi, és a karcagi választókerület elnöke, azt is remélem, hogy Karcag amerikai kapcsolatai is javulnak. Hiszen Karcag szülötte az a Fabriczi Kováts Mihály huszár ezredes, aki az amerikai függetlenségi háború hőse volt, és Charlestonban hunyt el. És amikor korábban jó volt az amerikai-magyar viszony, akkor a Kováts Mihály Napokra az amerikai nagykövetség is eljött. Bízom benne, hogy a jövőben a magyar és a karcagi kapcsolatok is javulnak az USA-val.”

Persze azt is elmondta, reméli, hogy Trump megválasztásával az orosz-ukrán háború is minél hamarabb véget ér.