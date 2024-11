Vádat emeltek egy iráni férfi ellen, akinek egy Trump megölésére irányuló tervet kellett kidolgoznia

Az amerikai igazságügyi minisztérium vádat emelt egy iráni férfi ellen a Donald Trump megölésére irányuló állítólagos összeesküvéssel kapcsolatban.

Az igazságügyi minisztérium pénteken nyilvánosságra hozta az 51 éves Farhad Shakeri elleni vádiratot, amelyben azt állítják, hogy a Trump megölésére irányuló „terv kidolgozásával” bízták meg.

Ez még a választási kampány alatt történt.

photo_camera Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Az amerikai kormány közölte, Shakerit nem tartóztatták le, feltehetően Iránban van.

A manhattani bíróságon benyújtott büntetőfeljelentésben az ügyészek azt állítják, hogy az iráni Forradalmi Gárda egyik tisztviselője szeptemberben utasította Shakerit, hogy dolgozzon ki egy tervet Trump megfigyelésére és megölésére.

Az amerikai főügyész, Merrick Garland úgy fogalmazott, „az igazságügyi minisztérium vádat emelt az iráni rezsim egy olyan embere ellen, akit a rezsim azzal bízott meg, hogy irányítsa bűnöző társai hálózatát, hogy támogassa Irán célpontjai, köztük Donald Trump megválasztott elnök elleni merényleteket.”

Az ügyészek szerint Shakeri azt mondta nekik, hogy „nem szándékozik tervet javasolni Trump megölésére az iráni kormány által kívánt időn belül", ezért a Gárda tisztviselői felfüggesztették a tervet.

A vádirat szerint Shakerit arra kérték, hogy hét napon belül álljon elő a tervvel. Az iráni Forradalmi Gárda tisztviselői azt mondták neki, ha erre nem képes, akkor könnyebb lenne a választások után megpróbálni megölni Trumpot. Az ügyészek szerint azzal számoltak, hogy Trump veszíteni fog.

Két másik ember ellen is vádat emeltek, akiket egy Iránt nyíltan bíráló amerikai újságíró megölésére szerveztek be. Ezt a két embert is megnevezték: az egyik vádlott a 49 éves Carlisle Rivera Brooklynból, a másik a 36 éves Jonathon Loadholt Staten Islandról. Mindkettőjüket őrizetbe vették.

A vád szerint Shakeri 100 ezer dollárt ígért nekik az újságíró megöléséért, aki az iráni rezsim emberi jogi visszaéléseiről és korrupciójáról tudósított. Az újságírót nem nevezték meg, de az ügyészek szerint korábban is célpont volt.

Az amerikai újságírón és Trumpon kívül a vádirat szerint az iráni kormány két New Yorkban élő amerikai zsidó üzletembert is meg akart ölni, akik a közösségi médiában Izraelt támogatták.

Shakeri azt is elmondta az ügyészeknek, hogy iráni kapcsolatai arra kérték, hogy tervezzen meg egy tömeges lövöldözést izraeli turisták ellen Srí Lankán 2024 októberében, egy évvel a Hamász izraeli terrortámadása után.

A három férfit bérgyilkossággal, bérgyilkosságra irányuló összeesküvéssel illetve pénzmosással kapcsolatos összeesküvéssel vádolják.

(BBC)