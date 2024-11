Országjárásra indul a Fidesz-KDNP

Menczer Tamás bejelentette, hogy országjárásra indulnak a Fidesz és a KDNP vezető politikusai. Az apropót a legújabb nemzeti konzultáció adja.

A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, „minél több emberrel szeretnénk találkozni, minél több emberrel szeretnénk beszélni, hiszen a tét óriási. A jövőnkről, gyerekeink és unokáink jövőjéről kell döntenünk.”

Bár önkormányzati és EP-választást is tartottak júniusban, a Fidesznek mégis ez lesz az első országjárása idén. Orbán Viktor ugyan tartott egy kampánykörutat tavasszal, de az eseményei zártak voltak, csak a meghívott szimpatizánsok hallgathatták meg a miniszterelnököt.

photo_camera Orbán Viktor gazdákkal találkozik kampánykörútja első állomásán, a Veszprém megyei Nemesgörzsönyben Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

Orbánon kívül más fideszesek is járták az országot, de előre meghirdetett, nyílt fórumok helyett a regisztrációhoz kötött, aktivistáknak reklámozott eseményeket preferálták. Pár helyre azonban ennek ellenére is bejutottunk, voltunk többek között Bayer Zsolt és Kövér László előadásán is.

Miközben a Fidesz zárt ajtók mögött kampányolt, a Tisza Párt intenzív országjárást folytatott. Magyar Péter személyesen járta be a teljes országot. Ott voltunk gyulai kampánynyitóján, debreceni nagygyűlésén és egri eseményén is. Zala megyében pedig egy egész napot töltöttünk vele. Kampányáról külön galériát is készítettünk.