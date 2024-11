Már nem szégyen sírni - de orvoshoz menni még az?

Ha a férfiakról van szó, sok minden változott az elmúlt évtizedekben. A modern férfi már nem szégyelli, ha elérzékenyül egy filmen, természetesnek veszi, hogy kiveszi a részét a házimunkából, és nem érzi férfiatlanak, ha beszél az érzéseiről. Ledőltek a tabuk, változtak a szerepek – egy kivétellel. Amikor egészségről, megelőzésről, szűrővizsgálatról van szó, mintha megállt volna az idő. A férfiak többsége még mindig csak akkor keresi fel az orvost, amikor már elviselhetetlenné válik a fájdalom. De miért ragaszkodunk pont ezen a területen a káros „majd elmúlik magától” szemlélethez?

És vajon meddig fizetünk még túl magas árat ezért a látszólag ártatlan férfimítoszért?

Pontosan tudni, hogy évente nagyjából 1500 férfi hal meg Magyarországon prosztatarákban, annak ellenére is, hogy a betegség korai diagnózis esetén jó eséllyel gyógyítható.

Az Affidea Magyarország által készített friss, reprezentatív kutatásból* kiderül, hogy a veszélyeztetett korcsoportba tartozó magyar férfiak azért nem járnak szűrővizsgálatra,

mert nem tudják, hogy veszélyeztetettek,

nincs információjuk arról, hogy mi történik a vizsgálaton,

valamint félnek a fájdalomtól.

A kutatásban a 45 évnél idősebb magyar férfiakat kérdezték a prosztatarákkal kapcsolatos tudásukról és a szűrésre járási hajlandóságukról, és az derült ki, hogy a megkérdezett férfiak közel fele nem rendelkezett elegendő információval a betegségről és-vagy a vizsgálatról.

A válaszadók 23 százaléka pedig azért nem jár vizsgálatokra, mert azt gondolta, hogy nem tartozik a veszélyeztetett célcsoportba, ezt a választ a 45-55 év közötti válaszadók kiugróan magas arányban jelölték meg.

Pedig az Affidea Magyarország által idézett szakmai javaslat szerint 40 és 50 éves kor között legalább egyszer érdemes elvégeztetni egy olyan vérvizsgálatot, ahol a prosztataspecifikus antigént nézik meg, ez az úgynevezett PSA-vizsgálat. Emellett egy olyan prosztatavizsgálatot is kell végeztetni, amikor a szakorvos a végbélen keresztül megtapintja a prosztatát.

És akinek a közvetlen családjában előfordult már a betegség, annak 45 éves kortól, a többieknek 50 éves kortól egy-két évente ajánlott prosztataszűrésen részt venni.

Említésre méltó részlete volt a kutatásnak, hogy bár megkérdezettek 42 százalékának már volt problémája a prosztatájával, közel harmaduk mégsem fordult ezzel orvoshoz. A megkérdezett férfiak mindössze 9 százaléka indokolta azzal a szűrés elkerülését, hogy fél az esetleges rossz eredménytől.

“A félelem mellett megjelenik egy másik visszatartó erő is, amikor a férfiak prosztatavizsgálatáról van szó: a túlzott szemérmesség. A hős férfi képébe sokaknak nem fér bele az, ami a fizikális vizsgálat során történik. A vizsgálatot egyébként lehet kíméletesen csinálni, ami nem jár nagy fájdalommal.” – mondja Dr. Somlai András, az Affidea Magyarország urológus szakorvosa.

A megkérdezettek több mint fele sosem vett még részt prosztataszűrésen, és harmaduk nem is tervezi. Itt is előjött a generációs elcsúszás: a fiatalabb, 45-55 év közötti férfiak között sokkal többen voltak, akik még sosem voltak, illetve akik nem is tervezik, míg a 65 év fölöttiek között szignifkánsan megnőtt azoknak az aránya, akik legalább néhány évente járnak.

A kutatás során vizsgálták a családi kórtörténeteket is, és azt találták, hogy a válaszadók mindössze 16 százaléka mondta azt, hogy volt a családjában prosztatarákos megbetegedés, a többi nem tud róla vagy úgy tudja, hogy nem volt. A 65 évnél idősebbek 77 százaléka mondta azt, hogy nem volt a családban prosztatarákos megbetegedés.

“Régebben még kevésbé volt divat egészségügyi gondokról beszélni a családban, mint manapság. Sok betegnek nem is mondta meg az orvos a valódi diagnózist, emögött sokszor egyfajta álkíméletesség állt, illetve sok esetben a család kérte, hogy ne terheljék az idős rokont a súlyos diagnózissal. Manapság ez szerencsére már másként van, a transzparens kommunikáció alapvető az orvosoknál.” – mondta el erről Dr. Somlai András.

Lesújtó eredménye volt a kutatásnak, hogy az sem ösztönzi nagyobb arányban szűrővizsgálatra a férfiakat, ha volt a családjukban prosztatarákos megbetegedés. A prosztatarákos családtaggal rendelkező megkérdezettek 56 százaléka még sosem volt szűrésen, 42 százalékuk pedig nem is tervezi. Mindössze minden ötödik jár évente szűrésre.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

A gyakori vizelési inger, a lágyéktáji fájdalom, a fájdalom a herezacskóban és a véres vagy fájdalmas vizelés prosztatagyulladásra utal, amellyel érdemes azonnal felkeresni egy szakrendelést. Közegészségügyi ellátás keretében nincs szervezett prosztataszűrés hazánkban, probléma esetén viszont a területileg illetékes urológiai szakrendelés felelős az ellátásért, ami háziorvosi beutaló nélkül is látogatható. A prosztatarákszűrést tünetmentes állapotban is javasolt elvégeztetni 50 éves kortól, legalább kétévente, amelyhez szintén nem szükséges a háziorvosi beutaló.

* A felmérés az Opinio piackutató applikációval készült 2024. szeptember végén. A kutatásban 1134 fő vett részt, melyből 504 volt férfi. Az eredmények országosan reprezentatívak a 16-69 éves, okostelefonnal rendelkező lakosságra kor, nem, iskolai végzettség, lakóhely településtípusa és régiója szerint.