Alapítványi helyett céges fenntartásba kerülhet a BME

Évek óta van napirenden az egyik utolsó megmaradt állami egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) modellváltása, a Telex pedig úgy tudja, hogy az új rektor alapítványi helyett céges formában váltana modellt. A lap több egyetemi forrásból úgy értesült, hogy már két kormányülésen is téma lehetett a BME privatizálása.

A BME vezetése már évek óta pedzegeti, hogy átálljanak alapítványi formába, de ez nagy ellenállásba ütközött az oktatók részéről, akik a modellváltásban leginkább az Erasmus és Horizon 2020 programokból való kizárást látták, ami lényegében szakmai elszigetelődést jelentene az egyetemnek. A modellváltás az előző rektor, Czigány Tibor sem támogatta, a nyáron azonban megválasztották a modellváltás-párti Charaf Hassant rektornak. Ő viszont kijelentette, hogy amíg a modellváltó egyetemek ki vannak zárva a Horizontból és az Erasmusból, addig alapítványi fenntartósról szó sem lehet, ezért javasolhatta a céges megoldást.

A Telex úgy tudja, hogy a BME modellváltásában a Mol is szerepet kapna, a fenntartó részvénytársaság részvényeseként, de pletykák terjednek arról, hogy az MVM is beszáll. A hírt Gulyás Gergely a lapnak nem tagadta, azt meg is erősítette, hogy a Mollal vannak ilyen tárgyalások, de az MVM-ről nem tudott.

A lap megkereste az egyetem vezetését is, akik azt írták:

„A BME nem készít előterjesztéseket a kormánynak. Annyit azonban fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi modellben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem működése és fejlesztése nehézkes, az egyetem közössége szerint szükség van egy új keretrendszerre, amely a BME versenyképességét a változó világban, az Európai Unió Erasmus és Horizon pályázati programjaiban részvétel lehetőségével biztosítja.”