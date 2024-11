Az ironikus álhíreket gyártó híroldal megvette a szélsőjobbos Alex Jones oldalát, hogy ugyanolyan tartalmakat gyártson, mint Jones, csak most már ironikusan

A The Onion nevű szatirikus híroldal megvette a összeesküvés-elmélet hívő, trumpista, szélsőjobbos Alex Jones csődbe ment híroldalát, az Infowarst, írja a The New York Times. A The Onion azt tervezi, hogy januárban újraindítja az Infowarst, amely önmaga paródiájaként folytatná médiatörténeti útját. A cég nem közölte, mennyiért vette meg az Infowarst.

Az Infowarst üzemeltető cég 2022-ben ment csődbe, miután egy összeesküvés-elmélet terjesztése miatt közel 1,5 milliárd dolláros büntetést szabtak ki rá. A büntetést azért kapta, mert korábban azt állította, hogy 2012-es Sandy Hook-i iskolai mészárlás „teljes kamu”, „gigantikus hoax”, amit a fegyverellenes lobbi szervezett. A mészárlás érintettjei pert indítottak ellene, amit meg is nyertek.

A műsorvezetőt még korábban, 2022 nyarán közel 50 millió dollár kártérítés megfizetésére kötelezték, de mivel már ezelőtt is rágalmazási perek sorozatát veszítette el, mert képtelen volt bármilyen bizonyítékkal alátámasztani az elméletét, súlyosbították a büntetést.