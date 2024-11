Biden engedélyezte: orosz területeket is lőhet rakétákkal Ukrajna

Joe Bide engedélyezte, hogy az Egyesült Államok által szállított nagy hatótávolságú rakétákat orosz területek ellen is használhassák az ukrán erők, írja New York Times. A fegyvereket először az orosz kurszki régióban vethetik be orosz és észak-koreai csapatok ellen, az ott lévő ukrán katonák védelmében. Az amerikai elnök engedélye hatalmas változás az eddigiekhez képest, a tiltás feloldása válasz lehet Oroszországnak, amiért észak-koreai csapatokat vont be a háborúba. Állítólag Biden tanácsadói megosztottak voltak a kérdésben, főleg azért, mert az két hónappal Donald Trump hivatalba lépése előtt születik.

Szakértők szerint a döntés érdemben nem fogja megváltoztatni a háború menetét, inkább üzenet Észak-Koreának, hogy ne küldjön több katonát Oroszországnak