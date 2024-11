Beazonosíthatták a svédek azt a hajót, amely elszakíthatta a Németországot és Finnországot összekötő optikai kábelt

A svéd haditengerészet közlése szerint 100 százalékban beazonosították azt a hajót, amely a tengeralatti kábelek elleni szabotázs helyszínén tartózkodott. Előbb a Svédországot Litvániával összekötő vezeték szakadt el még vasárnap, majd hétfőn a Németországot Finnországgal összekötő is.

A svéd hatóságok így most azt vizsgálják a Financial Times szerint, hogy az egyébként Oroszországból Egyiptomba tartó, kínai zászló alatt hajózó tankernek, a Ji Peng 3-nak mennyi köze van a kábelszakadásokhoz. A svéd kormány ezt az értesülést nem kommentálta, a The Guardiannak egy kormányzati forrás annyit mondott, hogy az incidenssel kapcsolatos információk nagyon gyorsan terjednek.

A Vesselfinder hajóforgalmat követő oldal adatai szerint a Ningbo Jipeng Shipping tulajdonában álló tanker legutóbb november 15-én járt egy nyugat-oroszországi kikötőben az észt határ közelében. Oroszország ugyanakkor tagadta, hogy köze lenne az esethez, nevetségesnek nevezte a vádakat.

Kedden a német védelmi miniszter is megszólalt az ügyben, szerinte szabotázsakciók állhatnak a történtek mögött. Boris Pistorius szerint: