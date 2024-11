Egy nap alatt 30 ezer Trump elől menekülő amerikai jelentkezett be egyeurós házért egy szardíniai faluban

Elképesztően beletrafált az amerikai liberálisok általános hangulatába egy alig több mint ezer lakosú olasz kisváros polgármestere. Francesco Columbu tegnap, vagyis kedden indított el egy olyan angol nyelvű weboldalt, amin keresztül az érdeklődők egy euróért igényelhetnek felújítandó házat maguknak a pompás nevű Ollolai falucskában. Az eredmény: az első 24 óra alatt 30 ezren jelentkeztek be érdeklődőként.

Colombunak nem ez az első hasonló akciója. A polgármester azt mondja, hogy 2018-ban ő találta ki az azóta egész világon népszerűvé vált egyeurós ház-koncepciót. Ez annyit tesz, hogy szép helyen lévő, de elnéptelenedő falvak és kisvárosok ajánlanak házat lényegében ingyen annak, aki hajlandó felújítani azt. A módszer előbb Olaszországban terjedt el, később sok más helyen is.

Colombu korábban többféle kedvezménnyel is kísérletezett és most nyíltan beszél arról, hogy bár akármelyik országból lehet jelentkezni, ezt az akciót kifejezetten amerikaiaknak találta ki Trump megválasztása miatt, ezért az amerikai állampolgárok jelentkezéseit fogják elsőként elbírálni.

Nemcsak egyeurós, teljesen felújítandó ingatlanokra lehet pályázni, hanem lakható állapotúakra is, amiket a nagyon kevéstől a maximum 100 ezer euróig (41 millió forint) terjedő áron adnak.

photo_camera A piros-fehér jel mutatja Ollalai elhelyezkedését Szardínia kellős közepén.

Ollalai nem valami középkori gyöngyszem, de igen szép helyen felszik, Szardínia szigetének közepén a hegyekben, két víztározó közelében. Nem véletlenül vesztette el persze fele lakosságát 1925 óta, hiszen mindentől távol található a nagy zöld semmiben, egyórányi autózásra a legközelebbi strandtól.

Az első, 2018-as egyeurós akcióra egészen sokan jelentkeztek, jó pár házat fel is újítottak, de alig akadt, aki ténylegesen ide is költözött volna, inkább nyaralónak használják ezeket az épületeket. Valamivel sikeresebb volt a következő, kifejezetten amerikaiakat megcélzó akció, a Dolgozz Ollaloaiból, ami online, távmunkában dolgozóknak ajánlott albérletet havi egy euróért a faluban. Tavaly emiatt 10 amerikai költözött Ollaiba. Az ingyen lakásért annyit kérnek cserébe, hogy az odaköltözők tartsanak előadásokat a helyieknek a munkájukról, szakterületükről ezzel is képezve őket és tágítva a látókörüket.

Irtó érdekes lesz megnézni mondjuk egy év múlva, hogy a hirtelen feltörő Trump-pánik hatására végül lesz-e olyan amerikai, aki ténylegesen ideköltözik.

