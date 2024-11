Donald Trump az ellene irányuló perben védőügyvédként dolgozó Pam Bondit jelöli főügyésznek

Donald Trump megválasztott amerikai elnök Pam Bondit veterán ügyészt jelölte új főügyészi posztjára, néhány órával azután, hogy Matt Gaetz visszavonta a jelölését.

Pam Bondinak hosszú múltja van a bűnüldözésben, korábban Florida államügyészeként dolgozott. Bondi Trump jogi csapatában is dolgozott az első szenátusi vádemelési per során jogi tanácsadóként és védőügyvédként, és nyilvánosan is támogatta a leendő elnököt, amikor megjelent a bíróságon a New York-i hallgatási pénzekkel kapcsolatos perében.

photo_camera Fotó: MANDEL NGAN/AFP

De nemcsak Trump peres ügyein dolgozott, hanem a leendő elnök opioid- és drogfogyasztási bizottságában is benne volt, nemrégiben pedig az America First Policy Institute jogi részlegét vezette. Bondi 2016 óta közel áll Trumphoz, és egy nemrégiben tartott Trump-gyűlésen azt mondta a választóknak, hogy „barátjának” tekinti.

„Pam közel 20 évig volt ügyész, ahol nagyon keményen bánt az erőszakos bűnözőkkel, és biztonságossá tette az utcákat a floridai családok számára” - írta Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében, amelyben bejelentette választását.

Ha a szenátus elfogadja Pam Bondi jelölését, akkor kulcsszerepet játszhat majd abban, hogy Trump hivatalba lépése után megpróbálja végrehajtani politikai ellenségeinek megbüntetésére tett fogadalmát. (BBC)