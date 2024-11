„Tériszonyos vagyok, de a ballonban nem érzem”

Becz Rita Magyarország legjobb női hőlégballonosa. Kétgyermekes családanyaként méreti meg magát egy férfias sportágban, ahol a drága technikai felszereltségen is legalább annyi múlik, mint a tehetségen. Az idén is indult a világbajnokságon, amit ezúttal Magyarországon, Szegeden tartottak. A versenyen több mint 130 ballonos szállt fel egyszerre a magasba, lenyűgöző látványt nyújtva. De a látvány kemény munkába és nem kevés pénzbe kerül. A DW Magyar elkísérte Ritát a versenyre, ott volt vele a felkészülésnél, és a verseny utáni hetekben is, betekintést engedve ennek a különleges sportágnak a magasságaiba és mélységéibe is.

