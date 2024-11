Két újabb H225M közepes többcélú helikoptert kapott a Magyar Honvédség

Két újabb H225M közepes többcélú helikopter érkezik a Magyar Honvédséghez az Airbus Helicopters franciaországi gyártóközpontjából – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

photo_camera Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Kinizsi Pál 30. Páncélozott Gyalogdandár lövészetének zárógyakorlatán tartott sajtótájékoztatón a hajmáskéri Nullponti Lő- és Gyakorlótéren 2024. november 14-én. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

Azt mondta, az új helikopterek a haderőfejlesztési program légierő-modernizációjának keretében, a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandárhoz kerülnek. „A magyar emberek biztonsága érdekében a védelmi képességeink fejlesztése és a modern eszközök beszerzése elengedhetetlen. Az új, high-tech eszközökkel a Magyar Honvédség légiszállító, légi deszant és különleges műveleti képességét erősítjük” – mondta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky azt mondta, a minisztérium a haderőfejlesztési programban összesen 16 közepes szállító forgószárnyast rendelt az Airbus Helicopterstől. A most érkezett gépekkel együtt már 12-re bővült a H225M helikopterflotta a dandárnál. Az új helikopterek szállítása folyamatosan történik – mondta az MTI szerint.

A Honvédelmi Minisztériumnál forrásbővülés lesz jövőre, a tárca költségvetése az idei évinek majdnem a háromszorosára nő, 675 milliárd forint után 1939 milliárd forintot költhetnek el. Ez a növekedés nem független attól sem, hogy jövőre a Rezsivédelmi Alap mellett a Honvédelmi Alapot is megszünteti a kormány, annak forrásait (ez idei évben 1300 milliárd forint volt) a megfelelő felelősök között osztja szét. A fejezeten belül a legnagyobb növekedés a Magyar Honvédség egyéb működési kiadásainál látszik, az idei szűk 11 milliárd forint után közel 613 milliárd forint szerepel ezen a soron. Gyanítható, hogy a Honvédelmi Alap forrásainak jelentős része ide kerülhetett. De hogy ebből az előirányzatból pontosan milyen jellegű kiadásokat fedezhetnek, arra a fejezeti indoklás adhatna választ, de ezeket a dokumentumokat egyelőre még nem nyújtották be a parlamentnek. Ahogy arra is csak ez a dokumentum adhat választ, hogy valóban beszerzési stopot hirdettek-e 2025-től, ahogy az a Védelmi Beszerzési Ügynökségtől ellopott fájlokból kiszivárgott nemrég.