Bár életbe lépett a Hezbollahhal kötött tűzszünet, Izrael figyelmeztette a libanoni civileket, hogy még ne térjenek haza

Újabb részletek derültek ki az Izrael és a Hezbollah között szerdán életbe lépett tűzszünetről. A megállapodást Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök jelentette be kedden, majd nem sokkal később Joe Biden amerikai elnök is beszélt róla.

A tűzszünetet állandónak szánják az amerikaiak. A megállapodás alapján 60 napja van Izraelnek és a Hezbollahnak, hogy kivonja katonáit a délen a kék vonal, északon pedig a Litani folyó által határolt régióból. A kék vonal a Libanon és Izrael közötti nemhivatalos határt jelenti.

A kivonuló Hezbollah-harcosok helyére várhatóan 5 ezer libanoni katona érkezik majd. Az azonban kérdéses, hogy konfliktus esetén a libanoni reguláris hadsereg hajlandó, valamint képes lesz-e konfrontálódni a Hezbollah-harcosokkal.

A tűzszünet betartását az Egyesült Államok és Franciaország is ellenőrzi majd. Eddig három szereplő, Izrael, a Hezbollah és az ENSZ libanoni békefenntartó-kontingense (Unifil) látta el ezt a munkát. Hozzájuk csatlakozik a két nyugati atomhatalom.

Netanjahu bejelentette, Izrael továbbra is igényt tart rá, hogy válaszolhasson a jogsértésekre. Emiatt katonailag fellépnek majd, ha a Hezbollah megpróbál fegyverkezni, rakétákat használ vagy elkezdi újjáépíteni az infrastruktúrát. Az izraeli miniszterelnök azt mondta, ezt az igényüket az amerikaiak is tudomásul vették.

A tűzszünet helyi idő szerint hajnal 4 órakor lépett életbe. Az izraeli hadsereg nem sokkal később közleményt adott ki, amiben figyelmeztették a Dél-Libanonban élő civileket, hogy még ne térjenek haza. Azt írták, az izraeli hadsereg továbbra is aktív marad a területen, így a libanoniak saját biztonságuk érdekében ne költözzenek vissza lakásaikba. Tájékoztatják majd őket, ha biztonságosan hazatérhetnek.

Izrael és az Irán által támogatott siíta Hezbollah fegyveres konfliktusa több mint egy éve kezdődött. A Hezbollah kezdeti rakétatámadásaira Izrael szárazföldi invázióval reagált, az izraeli csapatok szeptemberben vonultak be Libanonba. Emellett kiterjedt légicsapásokat is mértek Bejrút külvárosaira. (via BBC)