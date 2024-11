A szíriai iszlamista lázadók behatoltak Aleppóba

Az iszlamista felkelők behatoltak a szíriai Aleppóba, nyolc évvel azután, hogy a Damaszkuszhoz hű erők átvették a város ellenőrzését.

A Hayat Tahrir al-Sham (HTS) harcosai a hét elején nagyszabású offenzívát indítottak a Szíria északnyugati részén lévő Idlíb vidékén lévő bázisukról. A harcok három nap alatt érték el Aleppót, és a felkelők négy év után először foglaltak el területeket a város külterületén, miközben a szíriai kormányerők a lázadók által ellenőrzött területeket ostromolták.

A török állami hírügynökség délután arról számolt be, hogy a felkelők behatoltak Aleppóba, miközben az interneten keringő, meg nem erősített képek és videók páncélozott járműveket és felfegyverzett egyenruhás harcosokat mutattak az utcákon. Az Associated Press szerint a lakosok arról számoltak be, hogy rakéták csapódtak be a külvárosokban.

Az elmúlt három nap harcaiban 27 civil halt meg, köztük 8 gyerek – mondta David Carden, az ENSZ szíriai válságért felelős regionális humanitárius koordinátor-helyettese a Reutersnek.

photo_camera Füst Aleppóban 2024. november 29-én. Fotó: Bakr Alkasem/AFP

A lázadók gyorsan visszafoglaltak több tucat várost és falut Aleppó vidékén, katonai támaszpontot, fegyvereket és tankokat vettek el a szíriai kormányerőktől, miközben néhány, Törökország által támogatott, Északnyugat-Szíriában állomásozó szíriai lázadócsoport is bekapcsolódott a harcokba.

Az ENSZ szerint a Damaszkuszban állomásozó szíriai kormányerők az offenzívára válaszul legalább 125 légicsapást hajtottak végre és lőtték a lázadók által ellenőrzött területeket Idlíb és Aleppó nyugati részén, legalább 12 civilt megölve és 46 másikat megsebesítve, valamint 14 ezer embert kitelepítve.

A HTS közölte, hogy további négy várost foglalt el, köztük az Aleppó központjától közel 10 km-re fekvő Mansourát. A szíriai állami hírügynökség szerint négy civil meghalt a város diákszállásán, amikor a felkelők lövedékei eltalálták azt.

„A rezsim védelmi vonalai összeomlottak, azt hiszem, meglepődtek. Senki sem számított arra, hogy a lázadók ilyen gyorsan érnek Aleppó pereme felé” – mondta Dareen Khalifa, a nonprofit International Crisis Group munkatársa, aki szerint továbbra sem világos, hogy a lázadók képesek lesznek-e tartani az elfoglalt területet, vagy hogy a Bassár el-Aszad damaszkuszi rezsimjét támogató orosz erők hogyan reagálhatnak.

A török külügyminisztérium nyugalomra szólított fel az Idlíb körüli térségben, és a területre mért csapások beszüntetését követelte. „Törökországnak rendkívül fontos, hogy elkerüljék az újabb és nagyobb instabilitást, és hogy a civileknek ne essen bántódásuk” – közölte a tárca.

Az Aszad uralma ellen 2011-ben kirobbant népfelkelést erőszakkal verték le, ami véres polgárháborúba torkollott, ami azóta is tart. Aszad Oroszország és Irán támogatásával tartotta meg a hatalmát. Aleppóért 2016-ban folyt csata, végül a Damaszkuszhoz hű erők visszaszerezték a város feletti ellenőrzést. Ez vízválasztó volt az ország Aszad általi ellenőrzése szempontjából.

A kényes szíriai hatalmi egyensúlyt az elmúlt évben egyre inkább próbára tették, miközben egyre nagyobb regionális visszhangja lett Izrael és a Hamász gázai háborújának. Izrael drámai mértékben fokozta a Szíriában állomásozó iráni erők elleni légicsapásokat: az ENSZ adatai szerint több mint 116 csapást mértek szíriai területre, és több mint 100 ember meghalt, míg a közelmúltban Libanonban zajló harcok miatt 500 ezer ember menekült a szomszédos Szíriába.

A fokozódó izraeli csapások védekezésbe kényszerítették az iráni erőket Szíriában, lehetővé téve a lázadóknak, hogy kihasználják azt a pillanatot, amikor az Aszadot támogató különböző erők máshol tevékenykednek.

Khalifa szerint Moszkva továbbra is elsősorban az ukrajnai harcokra összpontosít. „Az oroszok figyelmét elterelik Ukrajnában. Politikailag, ha nem is katonailag, de Szíriában kevésbé érdekelte. Nehéz megmondani, mi lesz ennek az offenzívának az eredménye. A lázadók úgy gondolják, hogy a másik oldal sebezhető, és van befolyásuk” – mondta.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, Moszkva a lázadók támadását a szíriai szuverenitás megsértésének tekinti, és azt szeretné, ha a hatóságok gyorsan cselekednének az ellenőrzés visszaszerzése érdekében.

Törökország – ami Szíria északi határa mentén lázadó csoportokat támogat, de az utóbbi időben igyekezett normalizálni a kapcsolatokat Aszaddal – még nem avatkozott be nyilvánosan a harcok legújabb fordulójába.

A HTS közölte, hogy a legutóbbi offenzíva részeként a szíriai kormánycsapatok mellett harcoló iráni erőket veszi célba. Az iráni Tasnim hírügynökség szerint a hét végén a Forradalmi Gárda egyik parancsnoka meghalt Aleppó nyugati részén. (Guardian)