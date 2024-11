Nem igaz, hogy valaki megvette a Pilismaróti öblöt és megszűnik a horgászat, de tényleg feltűnt egy új beruházó

Valóságos pánik tört ki online horgászkörökben, miután a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (Főhesz) Facebook-oldalán egy felhasználó kommentben feltett kérdésére a Főhesz olyan választ adott, amit úgy is lehetett érteni, hogy

egy magántulajdonos megvásárolta a Pilismaróti-öböl területét, ahová lakóépületeket kíván építeni.

Az ország egyik legismertebb, igen népszerű horgászvizéről van szó, főleg ponty- és busavonalon és nem kevés felhasználó úgy értette, hogy nemsokára teljesen megszűnhet a horgászási lehetőség az egész Öbölben, amit be fognak építeni.

Az ügyben gyorsan elkezdtem informálódni és bár még van kulcsszereplő, akivel nem tudtam beszélni, néhány elem már világos, például az, hogy

Szó sincs a teljes öböl bármiféle lezárásáról vagy arról, hogy az adásvétel miatt megszűnne vagy akár csak veszéylbe kerülne az ottani horgászati lehetőség.

A pánikot kiváltó kommentpárbeszéd így hangzott:

XY: Tájékoztatást kérünk a Pilismaróti öböl jövőjével kapcsolatban! Igaz-e, hogy a területet megvették a fákat a "lapos parton" már kivágásra megjelölték?

Főhesz: Tisztelt XY ! A hír sajnos igaz. A területet megvették, egy fejlesztési és beruházási cég lakóépületeket kíván építeni a területre. Részleteket egyelőre nem tudunk.

Az ijedséget részben az okozhatta, hogy sokan úgy gondolták, hogy az emlegetett „terület" az öböl teljes területét jelenti. De nem ez a helyzet.

A 444 információi szerint a kérdéses terület az U alakú öböl belső, Pilismarót község felé eső egyik lapos partszakasza, ami eddig is magántulajdonos kezében volt, nem az államéban vagy az önkormányzatéban, ezt vette meg tőle egy másik magántulajdonos. Az új gazda valóban tervez építkezni, értesülésünk szerint valamiféle turisztikai beruházásra készülnek, de erről még nem mutattak be terveket.

Ami a fakivágásokat illeti, a Dunakanyar Kultúrtáj és Környezetvédelmi Egyesületnek sikerült elérnie az új tulajdonos beruházót, aki azt állította, hogy nincs szó fakivágásról. A DKKE friss posztja szerint

„Az elmúlt napokban felkavarta a kedélyeket, hogy a Nagy- Öböl „lapos felén” fákat mértek fel, a szóbeszédek szerint fakivágások céljából. Egyesületünk felkereste a vállalkozót, aki elmondta, hogy a beruházásról jelenleg társadalmi egyeztetés folyik és az egyeztetés céljából felkeresnek minden érintettet. Ezzel egy időben elkezdték a terület felmérését is, amibe beletartozik a fák mennyiségének, állapotának, helyzetének feljegyzése is. A vállalkozó elmondása szerint nincs tervbe véve a fák kivágása, nem is kértek rá hatósági engedélyt. Kérünk mindenkit, ha ennek ellenére fakivágást tapasztal a környéken és az Öböl területén, kérjük jelezze egyesületünk felé."

Tehát a „terület” itt nem a teljes - hatalmas - öbölterületet jelenti, ahogy sokan érteni vélték pár komment alapján, hanem annak egy darabját.

photo_camera A pirossal jelölt Gerenda, amiről rengetegen pontyoznak az Öböl felé, nem érintett az adásvételben. Ezt a szakaszt bérelte korábban Pilismarót önkormányzata, az idei év elejétől kezdve pedig a Főhesz. A megvásárolt terület ezzel szemközt, az öböl belső, rövidebbik, a 11-es út felé eső szakaszán található.

Ami a horgászok szempontjából talán a legfontosabb, hogy az ügylet egyáltalán nem érinti az öböl egyik legnépszerűbb és leglátogatottabb részét, az öblöt az élő Dunától elválasztó, Gerendának is nevezett, közel 2 kilométeres földnyelvet. Ezt a pilismaróti önkormányzat bérelte korábban a vízügytől, a helyükbe az idei év elejéről a Főhesz lépett bérlőként így ez a méretre jókora szakasz eleve nem érintett a tranzakcióban.

Az ügy ettől függetlenül izgalmas, hiszen egyelőre nem tudni, pontosan ki is a beruházó és mit tervez az öbölben. De Dudás Tibor, a Főhesz ügyvezető igazgatója szerint bármi is legyen végül a terv, az új tulajdonos a vonatkozó törvények értelmében köteles biztosítani a szolgalmi jogot a vízterület halgazdálkodási jogosultjának. Praktikusan biztosítania kell a hozzáférést a vízparthoz, vagyis elvileg semmiképp sem zárhatja ki teljesen a horgászokat erről a lapos partszakaszról.

Az ügyben a Főhesz pénteken délután fb-posztot tett közzé, amiben arról írnak, hogy a beruházó tudomásuk szerint tovább ra is biztosítani akarja a horgászat lehetőségét.

Ugyancsak kérdéseket küldtem az oszágos szövetségnek, a Mohosznak és az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, ha válaszoltak, bőívtem a cikket.