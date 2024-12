Lázár: Félkész állapotban van az ország, ebből próbál Magyar Péter politikát csinálni

A Fudan Egyetem projektje „egyelőre megállt”, „oldalra van rakva” és nem zárja ki, hogy visszakerülhet a Diákváros projekt annak helyébe– az volt az első téma az ATV Egyenes Beszéd című műsorában a Lázár János közlekedési és építésügyi miniszterrel készült interjúban. A „mini-Dubajként” ismert rákosrendezői beruházásról azt mondta, az arab befektető most köti az adásvételi szerződést a magyar állammal és letette az első terveket.

Eladó a pályaudvar

„Vannak olyan vasúti pályaudvarok, amelyeket át lehetne alakítani kereskedelmi központokká” – tért rá a miniszter arra a mai hírre, ami szerint magánkézbe kerülnének budapesti pályaudvarok. Hétfőn Vitézy posztolt erről a Facebook-oldalán: „Gyorsan lezavart pályázattal 99 évre magánkézbe adná Lázár János és a MÁV a Nyugatit, a Délit, a Keletit és a Kelenföldet - illetve 89 hektáron a teljes környezetüket, fél budapesti városrésznyi területeket, bármiféle városfejlesztési vagy vasútfejlesztési előírás, garancia nélkül.” Lázár most azt mondja, „hazudik, aki azt mondja, privatizáció lesz”, hisz a telkeket közös, részben állami tulajdonú cégek kezelnék. Szerint e a WestEnd egy jó példa erre.

photo_camera A Nyugatira kiírt pályázat Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„Az összes vasútállomásnál lesz beavatkozás, minden vasútállomást átnézünk egyesével és minden vasútállomáson javítani szeretném a körülményeket. Ehhez be fogunk vonni máshol is magántőkét, kisebb vasútállomásokon is. Az üzemeltetés és a működtetés lehetőségét akár helyi vállalkozóknak is felajánljuk. A magyar állam nem rendelkezik ma annyi erőforrással – Brüsszelből nem jön pénz például – hogy fel tudjuk újítani a pályaudvarokat. Ha az ország azt akarja, hogy legyen pályaudvar-felújítás, akkor nem látom akadályát annak, hogy kizárjuk a magyar magánbefektetőket (sic!) abból, hogy ebben a felújításban részt vegyenek” – mondta a miniszter. Lázár azt mondja „teljesen nyilvános lesz minden”. Arról, hogy az elmúlt időben több, immár személyi sérüléssel járó balesetek is voltak az elavult vasúti infrastruktúra miatt, Lázár azt mondta, a „közlekedés az mindig egy veszélyes üzem” és fontos lenne, hogy invesztáljunk a vasúti infrastruktúrába. „Tehát pénzt kell végre költeni 35 év után végre a közlekedési rendszerére az országnak” – mondja Lázár.

Megfigyelt OLAF-osok

Rónai Egon megkérdezte a minisztert arról a múlt heti hírről, amelyről a Direkt36 írt és ami szerint még Lázár kancelláriaminisztersége alatt megfigyelték a Tiborcz-projekt után nyomozó OLAF-osokat az általa felügyelt hírszerzés emberei. Erről azt mondta, „semmi törvénytelenség nem történt”. 2018-ban történt egy átvilágítása az Információs Hivatalnak, ott egy közel kétszázoldalas jelentés minden kérdésre világos választ adott”.

Hosszan tartó következmények

Magyar Péterről azt mondja Lázár, Varga Judit férjeként találkozott vele párszor. Szerinte Magyarban azt fontos megérteni, hogy az ő sikere a Fidesz hibájának következménye. „A Fidesz megrendült kívülről és belülről is ennek az ügynek – Novák-ügynek, kegyelmi ügynek, mindegy, hogy nevezzük – hatására” – mondta, aminek hosszan tartó következményei vannak. Szerinte ennek „a 2026-os választási eredményben biztos hogy része lesz”. Ugyanakkor pozitív is volt a miniszter: Hiszek abban, hogy a Fidesznél csak a Fidesz a jobb” – mondta.

Magyar Péterről konkrétan így fogalmazott: „Ma már ő a brüsszeli elit érdekeit képviseli Magyarországon. Menczerről szólva pedig úgy tartja, „meg kell barátkoznia ennek az országnak azzal, hogy a politika ebbe az irányba halad”. „Félkész állapotban van az ország, ebből próbál ő politikát csinálni” – mondja Lázár János. Szerinte „butaság, hülyeség” azt állítani, hogy ne fejlődött volna az ország, de „azt sem lehet tagadni”, hogy kész lenne.

„Magyar Péter ennek a politikai közösségnek egy piedesztára emelt tagja volt – talán érdem nélkül. Hiszen ott ült a felesége mellett és élvezte a miniszterfeleségnek és házastársnak járó elismerést, fölvette a fizetéseket. Magyar Péter az az ember volt, aki felvette a MÁV-Volán csoportban az igazgatósági díjat, addig nem volt baj, amióta meg nem kapja a pénzt, a havi egymilliót, azóta meg van probléma” – mondta Lázár.

A teljes interjút itt lehet megnézni: