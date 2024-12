Szíria új urai felgyújtották Háfez el-Aszad sírját

Az AFP felvételei szerint szerdán felgyújtották az elűzött szíriai elnök, Bassár el-Aszad apjának, Háfez el-Aszadnak a síremlékét szülővárosában, Kardahában. A francia hírügynökség képein lázadó harcosok látható egyenruhában, valamint fiatal férfiak, amint figyelik az égő síremléket.

photo_camera Hafez el-Aszad égő síremléke. Fotó: AAREF WATAD/AFP

A Szíriai Emberi Jogi Megfigyelőközpont (Syrian Observatory for Human Rights) nevű háborús megfigyelőcsoport az AFP-nek megerősítette, hogy a lázadók gyújtották fel a mauzóleumot, amely az Aszad család alavita közösségének szívében, Latakia tartományban áll. Háfez el-Aszad, aki 1971-től haláláig, 2000-ig volt Szíria elnöke. A Baasz párt politikai hatalmának megszilárdítója volt, ám ennek örvén dinasztiát is alapított volna, amely fia múlt heti bukásáig tartott. Az ország alavita kisebbsége, amelyhez az Aszad család is tartozik, gyakran tekinti őt a közösség védelmezőjének, aki a szunnita többség dominanciájával szemben egyensúlyt teremtett. Tisztelete az alaviták között jól látszik az AFP fotóján is, amely a síremléke monumentalitását is mutatja nem sokkal azelőtt, hogy felgyújtották volna.

photo_camera Hafez el-Aszad síremléke percekkel azelőtt, hogy a katonák a dühös tömeg jelenlétében felgyújtották. Fotó: -/AFP

A szíriai polgárháború kontextusában Hafez öröksége tovább polarizálódott. A szunnita lakosság nagy része és a politikai ellenzék szemében Háfez el-Aszad a hama-i mészárlás végrehajtójaként (1982-ben több tízezer ember életét követelő katonai akcióval leverte a Muszlim Testvériség felkelését Hamában) a zsarnokság és az erőszak szimbólumává vált.