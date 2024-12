Kijev meghazudolta Orbán Viktort: szerintük azért nem utasíthatták vissza „karácsonyi tűzszünetre” vonatkozó javaslatát, mert nem is kaptak ilyet

Igen zavaros volt szerdán a magyar kormányzat béke- és tűzszünet-ügyi kommunikációja. Orbán Viktor, aki reggel egy egyórás Putyin-telefonbeszélgetéssel kezdte a napot, majd Törökországba utazott, kora este, nem sokkal hat óra előtt arról posztolt, hogy

„Javaslatot tettünk egy karácsonyi tűzszünetre és egy nagyszabású fogolycserére. Milyen szomorú, hogy ezt Zelenszkij elnök a mai nap során egyértelműen elutasította és kizárta”.

Mindezt egyébként a még 19 napig tartó soros uniós elnökségéhez kötötte, aminek a nevében egyből az elnökség elején is utólag sokat kritizált és számos politikusnál a biztosítékot kiverő békemissziót kezdeményezett.

Orbánt erősítve nem sokkal később Szijjártó Péter külügyminiszter is arról írt, hogy Zelenszkij elutasította Orbán tűzszüneti javaslatát, bár az ukrán elnök a Szijjártó által említett Twitter-posztban meg sem említette azt. Igaz, Orbán Viktorozott benne („Reméljük, hogy Orbán Vikor nem fogja felhívni Aszadot Moszkvában, hogy az ő egyórás kiselőadását is meghallgassa”), és írt benne a békéről is („Teljesen világos, hogy az igazi béke és a garantált biztonság megteremtéséhez Amerika eltökéltségére, Európa egységére és minden partner rendíthetetlen elkötelezettségére van szükség”), de konkrétan tűzszüneti javaslatról és annak elutasításáról nem volt benne szó.

Zelenszkij elnök kommunikációs tanácsadója, Dmitro Litvin még szerda éjszaka reagált a magyar kormányzati nyilatkozatokra. Litvin a tájékoztatásában meg is hazudtolta a magyar kormányfőt, mondván: Ukrajna nem is mondhatott nemet a magyar javaslatra, ami „karácsonyi tűzszünetet” kezdeményezett, ugyanis egyáltalán nem kaptak ilyen javaslatot.

A szavai szerint Ukrajna „semmilyen formában nem kapott értesítést vagy megkeresést” Magyarország részéről egy ilyen tűzszüneti kezdeményezésről, illetve fogolycseréről. (Ez utóbbi kapcsán megjegyezte egyébként a Telex cikke szerint, hogy Ukrajna mindennap dolgozik a hadifoglyok szabadon bocsátásán, és már két hete intenzív tárgyalások folynak egy jelentős, még erre az évre tervezett fogolycseréről.)

Orbán Viktor azt egyébként nem említette meg, hogy a reggeli telefonbeszélgetésük során

Putyin orosz elnök viszont valóban elutasított minden, a békével kapcsolatos felvetést.

A Kreml szerdai közleménye szerint ugyanis Putyin többek között arról beszélt – ez az egy mondat egyébként történetesen nem jelent meg a magyar közmédiában –, hogy „a kijevi rezsim destruktív irányvonala” miatt a Kreml „továbbra is kizárja a konfliktus békés rendezésének lehetőségét”.

Különösképpen az erről szóló orosz elnöki kijelentést Orbán nem nevezte nagyon szomorúnak sem, és azt a passzív-agresszív mondatot sem tette hozzá, amit a zelenszkijes poszthoz: „Mi megtettük, amit lehetett!”