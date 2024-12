Javier Milei megkapta az olasz állampolgárságot, nem mindenki fogadta kitörő örömmel ezt a döntést

Javier Milei argentin elnök olasz felmenőire tekintettel megkapta az állampolgárságot az olasz kormánytól. A döntést szombaton hozták meg, Milei római látogatásának napján. Az argentin elnök Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártjának rendezvényére utazott Rómába.

photo_camera Giorgia Meloni és Javier Milei Fotó: RICCARDO DE LUCA/Anadolu via AFP

Az olasz kormány döntése sokakat felháborított. A kritikusok szerint nem igazságos, hogy Milei ilyen könnyen hozzájuthat az állampolgársághoz, miközben a menekültek Olaszországban született gyermekei sokkal nehezebben kaphatják meg azt.

Az olasz állampolgársági jog a ius sanguinis, vagyis a vérség elvére épül. Akinek a felmenői között volt olasz állampolgár, hozzájuthat az olasz útlevélhez, még akkor is, ha a felmenő nagyon távoli. Ezzel szemben a bevándorlók és a külföldi szülők Olaszország területén született gyermekei sokkal nehezebben szerezhetik meg az állampolgárságot.

Milei februárban beszélt nyilvánosan olasz gyökereiről. Azt mondta, 75 százalékban olasznak érzi magát, miután három nagyszülője is olasz származású, ráadásul az olasz operát is szenvedélyesen szereti. (via The Guardian)