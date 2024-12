Az Egyesült Királyságnak „összetett” a kapcsolata Kínával – mondta a brit belügyminiszter, miután kitiltották az országból András herceg bizalmasát kémkedés miatt

A brit belügyminiszter, Yvette Cooper nemrég arról beszélt, hogy a brit kormánynak „összetett megállapodása” van Kínával a gazdasági együttműködés szükségessége miatt - írja a Guardian. Cooper azután nyilatkozott erről, hogy kitiltották a királyságból a yorki herceg bizalmasát állítólagos kémkedés miatt.

photo_camera András herceg 2020. január 19-én Norfolkban. Fotó: Lindsey Parnaby/AFP

Pedig a Nagy-Britanniából most kitiltott férfi pár éve még meghívást kapott András herceg születésnapi partijára, és a The Times szerint kétszer is ellátogatott a Buckingham-palotába, valamint a Szent Jakab-palotába és a Windsor-kastélyba. Sőt, a Sunday Times beszámolója szerint a H6 kóddal azonosított üzletember találkozott David Cameronnal és Theresa Mayjel is, és a két miniszterelnökkel folytatott találkozóiról készült képeket az irodájában lévő íróasztalon tartotta. Mindketten azt mondták, nem emlékeznek arra, hogy találkoztak volna vele.

Az 50 éves H6-ot végül aztán 2021. november 6-án állították meg a brit határon. Telefonjáról olyan dokumentumokat szereztek be, amik bizonyították, hogy András herceg felhatalmazta őt egy nemzetközi pénzügyi kezdeményezés létrehozására, melynek célja befektetők bevonása volt Kínából. A brit belügyminisztérium szerint H6 szándékosan elrejtette kapcsolatait a Kínai Kommunista Párttal és a Kommunista Párt egyik szervezetének számító United Front Work Departmenttel (UFWD), amit Peking külföldi befolyásának kiterjesztésére használ.

Most a BBC egyik műsorában a brit belügyminisztert kérdezték arról, mit üzen Kínának. „Nos, továbbra is nagyon határozottan fogjuk kezelni a nemzetbiztonságunkat, beleértve a nemzetbiztonságunkat érintő bármilyen kihívást, beleértve a gazdasági biztonságunkat is, amelyet Kína és a világ más országai jelentenek, és mindig ezt a megközelítést fogjuk követni” – mondta.

„Természetesen Kínával is gondoskodnunk kell arról, hogy a gazdasági kölcsönhatás, a gazdasági együttműködés is megtörténjen. Tehát ez egy összetett megállapodás.”

Sir Iain Duncan Smith volt konzervatív vezető közölte, hogy hétfőn sürgős kérdést fog feltenni a férfiról az alsóházban, felvetve annak lehetőségét, hogy a parlamenti kiváltságok alapján megnevezik. Eközben pénteken a yorki herceg azt mondta, hogy „minden kapcsolatot megszakított ” az üzletemberrel, amikor felmerültek a vele kapcsolatos aggályok. A hercegi hivatal közleménye szerint András „hivatalos csatornákon” keresztül találkozott az illetővel, és „soha semmi kényes természetű dolgot nem beszéltünk meg”.

Az árnyék belügyminiszter, Chris Philp szerint a kínai beavatkozás bizonyított eseteit nyilvánosságra kell hozni, hogy a közvélemény és a kormány is éber maradjon.

„A kínai befolyás kérdése nem új keletű. Évek, sőt évtizedek óta fennáll” - mondta a BBC-nek. „Szisztematikusan próbálnak beszivárogni az egyetemekre, hogy ugyanezen okból szellemi tulajdonú vállalkozásokat lopjanak el, és a kormányzati intézményeket is befolyásolják. Szuper ébernek kell lennünk, és nyilvánosan le kell lepleznünk a kínai beszivárgást, ahol az történik.”