Enyhül az idő, az Időkép előrejelzése szerint annyira, hogy hétfőn akár 14 fok is lehet. Mellé mondjuk kapunk egy kis viharos szelet is, illetve a hegyekben helyenként havas eső, a hegyekben kisebb havazás is lehet. Mindenesetre az enyhébb idő marad a következő napokban, kedden és szerdán hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Kedden 8 és 13, szerdán 5 és 12 fok között alakulhatnak a maximumok.

Csütörtökön is marad ez a 10 fok körüli langyos tavasz, csak a tartósabban ködös tájakon lesz 3-6 fok, pénteken pedig jön az eső.