Jonathan Pickford (Everton) kapta az idei Puskás-díjas gólt

Mostanában, úgy 35 éve, az Everton nem nagyon nyer díjakat. Ezért is nagy szó, hogy egy díjnál egyáltalán felmerül szeretett klubom neve. Méghozzá a Puskás-díjnál, amit az idény legszebb góljáért ítélnek oda.

Nos, evertonos gólszerző ezúttal sem nyert, még a szűkített listán sem. Sajnos csak 2009-től ítélik oda ezt a díjat, pedig korábban voltak bőven gyönyörű Everton-gólok. Elég csak a legendás Graeme Sharp Liverpoolnak lőtt gólját feleleveníteni az 1984-85-ös szezonból. Mi a Puskás-díj, ha nem ez?

Vagy ott van a legendás góllövő Bob Latchford, akinek minden negyedik gólja Puskás-díjas lehetett volna, ha lett volna ilyen 1974 és 1981 között.

És akkor még – mondhatják teljes joggal – nem ejtettünk szót a két világháború között tevékenykedő Dixie Deanről, aki 1927-28-as bajnokságban 60 gólt szerzett, ennyiről még Erling Haaland is csak álmodhat, különösen most, amikor lassan a kiesés réme sejlik fel a ManCitynél.

Szóval idén se evertonosé a Puskás-díj, viszont a klub kapusa, Jonathan Pickford kapta ezt a védhetetlen gólt egy tavaly novemberi bajnokin, amit amúgy Alejandro Garnacho (Manchester United) szerzett.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Alejandro Garnacho's overhead kick against Everton has won the Puskas award for 2024. ⚽🎖️ pic.twitter.com/ebVlrOKcc9