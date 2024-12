A kormány villámgyorsan, már január 1-től bezárná az országot a vendégmunkások előtt

Három, egymástól független forrásból származó információink szerint már a szerdai kormányülésen a miniszterek elé kerülhet az a javaslat, ami január 1-től szinte teljesen betiltaná az úgynevezett harmadik országbeli, tehát nem EU-tagállamból érkező külföldi vendégmunkások magyarországi foglalkoztatását. Értesüléseink szerint a kormányrendelet tervezete azt mondja ki, hogy

Grúzia kivételével egyetlen harmadik országbeli munkavállalónak sem lehet kiadni új munkavállalási engedélyt 2025. január 1-jétől;

a meglévő, két évre szóló, egyéves hosszabbítási opcióval kiadott engedélyeknél már az egy évre szóló opciót sem lehet majd érvényesíteni.

A vendégmunkások ügye – a továbbiakban a vendégmunkás kifejezés alatt a harmadik országbeli munkavállalókat értjük, hiszen az uniós tagállamok polgárainak munkavállalását nem lehet korlátozni az EU-n belül – már a hétfői parlamenti ülésen is téma volt. Orbán Viktor azt mondta:

„Ha lejár a munkaidejük, akkor el kell hagyniuk az országot (…) Amíg én vagyok a miniszterelnök, addig mindegyik vendégmunkás haza fog menni”

valamint arról is beszélt, hogy jelenleg a magyar vendégmunkás-szabályozás a legszigorúbb Európában. Ennek fényében nem meglepő, hogy értesüléseink szerint ez a még további szigorítás is személyesen a miniszterelnök szívügye.

Ez lehet a magyarázat arra, hogy Orbán kedden kora délután miért posztolt ki olyan videót, ami a hétfői parlamenti szócsatát idézi fel.

Több forrásból is azt hallottuk, hogy a szigorításnak politikai okai vannak: az utóbbi időben több fontos vidéki fideszes politikustól olyan visszajelzések jutottak el a kormányfőhöz vagy a kormányfő környezetébe, hogy a párt támogatóinak körében visszatetszést és értetlenséget váltanak ki a hirtelen nagy tömegben felbukkant vendégmunkások. Voltak a közbiztonság miatt aggódó hangok is, de olyanok is, akik azt a korábbi fideszes ígéretet hozták elő, hogy a bevándorlók nem veszik el a magyarok munkáját.

A 444 értesülése szerint a háttérben pánikszerű lobbizás indult meg azért, hogy a reform 2025. január elseje helyett csak július elsejével lépjen életbe, illetve hogy a Fülöp-szigetek is maradhasson benne a rendszerben. A magyar ipar sok szereplőjét valósággal sokkolta a tervezet, mert azonnali működési problémáktól, a termelői-beszállítói láncok megszakadásától tartanak és úgy látják, hogy a radikális váltás sok magyar munkavállaló munkahelyét is veszélyeztetné.