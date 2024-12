Rávillantottak, mert index nélkül vágott ki egy autó elé, büntetőfékezéssel válaszolt egy vasi férfi

Közúti veszélyeztetés és rongálás miatt emelt vádat a szombathelyi ügyészség azzal a férfival szemben, aki büntetőfékezéssel okozott több millió forintos kárt. Az eset a Vas megyei Simaságon történt, ahol a későbbi vádlott egy üzletsor elől indexelés nélkül úgy hajtott fel az úttestre, hogy a mögötte érkező autó vezetőjét intenzív fékezésre kényszerítette.

A hátul lévő autós emiatt rávillantott a vádlottra, aki az ügyészségi közlemény szerint előbb visszaintett. Ezután „mindketten növelték a sebességet, majd a férfi váratlanul és indokolatlanul állóra fékezte az autót. A sértett hiába vészfékezett, az autója elejével hátulról a vádlott autójának ütközött”, írja az ügyészség, hozzátéve: személyi sérülés nem történt, „de annak reális lehetősége fennállt”.

A büntetőfékező sofőr több mint 1,6 millió forint kárt okozott az általa használt személygépkocsiban, és több mint 700 000 forint kárt a sértett autójában.

A vádhatóság szerint a baleset azért következett be, mert a vádlott szándékosan megszegte a KRESZ több rendelkezését, többek között a járműve sebességét vészfékezéssel indokolatlanul csökkentette. A sértett is hibás volt az ügyészség szerint, hiszen „szintén KRESZ szabályszegéssel olyan távolságban követte a vádlott járművét, amely nem lett volna elegendő ahhoz, hogy az elől haladó jármű hirtelen fékezése esetében mögötte megálljon”. Sőt, a feltételes mód indokolatlan is, hiszen látszik, hogy tényleg nem volt elegendő.

Az ügyészség közleménye szerint felfüggesztett börtönbüntetést, pénzbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványoztak a vádlottal szemben.