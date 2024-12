Szombaton tartja évzáró sajtótájékoztatóját Orbán Viktor

Szombat reggel fél tizenegykor tartja évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóját a Karmelita kolostorban Orbán Viktor miniszterelnök, közölte a Miniszterelnöki Sajtóiroda.

Orbán tavaly is december 21-én tartotta a már megszokott sajtótájékoztatóját, ahol Brüsszel megkapta a magáét, de szó volt terrorról, háborúról és inflációról is. A belpolitikai helyzet sokat változott azóta: a kegyelmi botrány, majd a Tisza Párt megjelenése alaposan felbolygatta a belpolitikai viszonyokat. Az akkori tájékoztató összefoglalója itt olvasható vissza, és természetesen most is élőben követni fogjuk az eseményt.