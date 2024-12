„Az emberi gyengeség, nyomorúság kíséri az egyház életét is” – a pécsi püspök is bocsánatot kért

Marton Zsolt váci és Varga László kaposvári püspökhöz, illetve Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapáthoz hasonlóan Felföldi László pécsi katolikus püspök is bocsánatot kért az egyház által elkövetett bűnök miatt - írja a Szemlélek.

A lapnak adott interjúban Felföldi László arról beszélt, „Isten különleges módon újítja meg az emberiséget és az egyházat”, és most egy ilyen „csodálatos megújulás” történik. A megújulás kezdő lépése, hogy az ember ránéz a sebeire, bűneire és hibáira, ami az egyháznál most jött el.

„Én is itt szeretnék bocsánatot kérni mindazokért a bűnökért, melyeket az egyház, az egyház munkatársai, az egyház tagjai elkövettek a sebzetteken, a szenvedőkön.”

Azt ígérte, mindent megtesz, hogy a sebek gyógyuljanak, és a jövően ne következzenek be. „Az emberi gyengeség, az emberi nyomorúság kíséri az egyház életét is. Ezek végtelen szomorú történetek, végtelen fájó történetek, de ezekkel most nekünk kell szembenézni, ezekért most nekünk kell bocsánatot kérni, és ezeket a sebeket nekünk kell gyógyítani.”

photo_camera Felföldi László pécsi püspök Fotó: Szemlélek

Bátrabban kellene az áldozatok mellé állni

Közben a Válaszonline-nak Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspök arról beszélt, a szexuális visszaélések túlnyomó többsége nem egyházi térben történik, de ez nem menti fel az egyházat, hogy feltegye magának azt a kérdést is, odafigyelnek-e, hogy kiket engednek be a papságba, mennyire tisztázottak a motívumok.

Az egyház körüli botrányok nehezen és fájdalmasan érintették, húsz évvel ezelőtt el sem hitte volna, hogy létezik ilyesmi. Ugyan néha nem érezte arányosnak azt a figyelmet, ami ennek a területnek jut (például hogy egy pápalátogatás kapcsán csak azt emelik ki a híradások, hogy szexuális visszaélések áldozataival találkozott), mégis azt hiszi, „valójában megerősödnénk, ha bátrabban az áldozatok mellé állnánk, ha újra és újra nyilvánvalóvá tennénk, hogy a családok, a gyerekek, a gyengék javát akarjuk.”

A múlt rendszeres és független feltárására amerikai és német példákat is ismer. Németországban olyan javaslatok születtek, amelyek szerint a püspökök gyakorlatilag lemondanának a vezetés gyakorlásáról. A maga részéről jobban képviselne egy olyan irányt, „amely az áldozatok irányában fogalmaz meg erős bátorító üzenetet, hogy jelentkezzenek, illetve felépít egy olyan rendszert, amely őket támogatja. Meg kell azonban mondanom, hogy még nem tartunk itt.”

Az interjúban Martos Levente Balázs beszélt arról is, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a jövőben egyáltalán ne fordulhasson elő szexuális visszaélés. Ezzel kapcsolatban születtek előírások, egyházi törvények és több intézmény képzéseket is indított. „Az erkölcsi tanítás nem változott, de talán az egész közösség, illetve az egyes intézmények és papjaik, munkatársaik is másként kell, hogy együttműködjenek. Bűn volt és marad a világban, volt és marad az egyházban is. A személyes felelősség mellett mégis másként kell az egész szervezetet gondozni és építeni. Bármennyire is fájdalmas ezekkel a tényekkel szembesülni, az, amit most megélünk, mégiscsak egy közös útkeresés, nagyon világos alapelvek mentén és egy lépés abba az irányba, hogy az egyház felvállalja azt, hogy odaáll az emberi méltóság mellé.”

Arra a felvetésre, hogy a most reflektorfénybe kerültek közül többen aktívan politizáltak, és olyan is volt köztük, akinek fizetett állása volt a KDNP-nél, Martos Levente Balázs azt mondta, „egyéni érvényesülésért pártok vitorláját fújni súlyos hiba és talán butaság is. A pártok farvizén evezgetni meg egyfajta szellemi gyengeségről, igénytelenségről tanúskodik.”