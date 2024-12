A közmédia 1,3 milliárdos szerződést kötött egy akciófilmre, aminek a producere a közmédia egyik vezetőjének a férje

Szeptemberig 108,5 milliárd forintot költött el 142 milliárdos éves költségvetéséből a közmédiát működtető Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA). A kiadások között több érdekes megbízás is van - írta meg az mfor.hu.

Az egyik ilyen a Kabul művelet munkacímű akciófilm elkészítésére kötött koprodukciós szerződés. Az MTVA 1,3 milliárd forint értékben szerződött a Sárkányok Produkció Kft.-vel, hogy elkészítsék a 2,8 milliárd forint állami támogatásból készülő alkotást. Külön érdekesség, hogy a film producere Lajos Tamás, aki Altorjai Anita férje. Altorjai pedig a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója, vagyis a közmédia egyik vezetője.

photo_camera Lajos Tamás (szemüvegben) Kálomista Gáborral érkezik Orbán Viktor 2024-es évértékelőjére Fotó: Németh Dániel/444

Az MTVA szerződött a Digital Minds Kft.-vel is a Magyarország szépe című szépségverseny gyártására, csaknem 100 millió forint értékben. A verseny licencjogokkal Sarka Katához és Rogán Antal volt feleségéhez, Rogán-Szendrei Cecíliához köthető.

A közmédia szerződött Kálomista Gábor fiával is. Az MTVA idén bő 60 millió forintot fizet a TV COM Kft.-nek a Vár a Kárpát-medence című magazin gyártására. A TV COM Kft. ügyvezetője Kálomista Márton.

Az idei költségvetésből jutott a focira is. Az MTVA 38,9 millió forintot fizetett Orbán Viktor csapatának, a felcsúti Puskás Akadémia FC-nek a nemzetközi meccsek közvetítési jogaiért.