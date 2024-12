A farmergatyája miatt lépett vissza a világbajnok Carlsen a rapidsakk-vb-től, majd azt üzente a nemzetközi szövetségnek, hogy basszák meg

Visszalépett a világbajnok norvég Magnus Carlsen a New York-i rapid- és villámsakk-vb-től, miután a szervezők a dresszkód megsértése miatt megbüntették, és nem engedték farmerben asztalhoz ülni. A pitiánernek látszó ügy azzal végződött, hogy Carlsen bejelentette, nem folytatja a világbajnokságot, azonnali hatállyal visszalép. A kérdés, hogy ezután hogy alakul a világ legjobbja és a FIDE, a nemzetközi sakkszövetség idáig sem túl rózsás viszonya, lesz-e a farmergate-ből teljes szakítás.

A kötelező fehér ruhát előíró wimbledoni teniszprotokollhoz képest kevésbé ismert, de a nemzetközi sakkversenyeknek is megvannak a maguk ruhaszabályai. Ezekben a hagyománytiszteleten kívül nem feltétlenül érdemes különösebb értelmet keresni, a most New Yorkban zajló rapid világbajnokságon azonban az általános előírásokhoz képest is szigorúbb dresszkódot írtak elő, ami többek között a farmernadrágot is tiltja a versenyzőknek.

Ezt az első napon még annyira nem tartatták be, hogy több versenyző is farmerben játszott. A vb második napján a tornát egyébként gyengén kezdő Carlsen is egy kék farmernadrágban jelent meg, a szervezők azonban emiatt 200 dolláros büntetést szabtak ki rá, és menet közbeni ruhacserét írták elő a világ legjobbjának. Carlsen elfogadta a büntetést, és jelezte, hogy másnap már ennek megfelelően fog felöltözni, állítása szerint nem is tudott a szabályról. A főbíró azonban ebbe nem ment bele, arra kérte, hogy azonnal menjen vissza a szállására, és öltözzön át.

Ez volt az a pont, ahol Carlsen megmakacsolta magát. Azt mondta, nem hajlandó verseny közben ezzel foglalkozni, mire a pénteki utolsó fordulóra már nem is párosították, vagyis játék nélkül vesztette volna el a meccsét.

Miután a címvédő Carlsen elhagyta a termet, bejelentette, hogy teljesen visszalép a rapid és a schnell világbajnokságtól is.

„Túl öreg vagyok ezekhez a dolgokhoz... Basszák meg”

- üzente a FIDE-nek. A gyorsinterjúban arról beszélt, hogy miután már átvette a cipőjét, az ingét és a zakóját is, amikor azt mondták neki, hogy azonnal menjen el egy új nadrágért is, ott már elvi kérdéssé vált számára, hogy ne engedjen.

Magnus Carlsen sokak szerint a sakktörténelem valaha volt legjobb játékosa, az tény, hogy senki másnak nem volt soha olyan magas az ELO-pontszáma, mint neki. Ötszörös világbajnok a hagyományos rendszerben, de hétszeres a rapid- és villámsakkban is.

A sakkvilág első reakciói nagyon vegyesek. Egyszerre hallani, hogy a szabályok mindenkire egyaránt érvényesek, azok alól a legjobb sem húzhatja ki magát, Carlsen különben is szeret primadonnáskodni, nem kellene neki többet engedni. Mások közben a FIDE-t támadják, azzal vádolva a nemzetközi sakkszövetséget, hogy csak apropót kerestek ahhoz, hogy valamivel betehessenek Carlsennek.

A címvédő és a FIDE konfliktusának ugyanis jócskán vannak előzményei és aktualitása is. Carlsen 2022-ben bejelentette, hogy címvédőként nem vesz részt a következő sakkvilágbajnokságon, mert unja a formátumot, de többször került szembe a volt orosz miniszterelnök-helyettes Arkagyij Dvorkovics vezette nemzetközi szövetséggel más ügyekben is. Szeptemberben például éppen Budapesten, amikor kiállt az ellen, hogy a FIDE orosz elnöke visszaengedje a nemzetközi versenyekre az orosz és belorusz sakkozókat.

A konfliktus azonban azzal eszkalálódott igazán, hogy Carlsen aktív részvételével, a FIDE-t megkerülve több topjátékos elkezdett szervezni egy új grand slam sorozatot az egyre népszerűbb kísérleti formában. Ez lényegében az a Fischer random sakk, amit még Bobby Fischer talált ki. A szokásos alapfelállás helyett ebben 960 különböző lehetséges kezdőállás van, az, hogy a bábuk a játék elején hol állnak, véletlenszerűen dől el - a formátum hívei szerint a sok variációval meg lehet újítani a jól begyakorolt megnyitások miatt sokaknak egyre unalmasabb hagyományos sakkot.

Korábban ennek az új formának is a FIDE volt a szervezője, most azonban Carlsen és társai komoly tőkét szerezve az új versenysorozatnak saját kézbe vennék az irányítást. Mivel ehhez meghatározó játékosokat is megnyertek, az eseménynek nagy marketingértéke is lehet.

A FIDE sokak szerint attól tart, hogy ezzel elveszti a monopóliumát a sakkversenyek felett, és akár olyan szakadás is jöhet, mint a kilencvenes években, amikor a világ akkori legjobbja, Garri Kaszparov hozott létre egy új világszervezetet és világbajnokságot a FIDE ellenében.

A mostani rapid-vb előtt már felmerült, hogy Carlsent és a randomsakk mögött álló többi nagymestert a FIDE nem is engedné indulni a New York-i világbajnokságon. Ez végül nem történt meg, azonban a mostani ruhabotrányt Carlsen is annak tudja be, hogy a FIDE már eleve utazott rá.

Az lenne meglepő, ha ezzel vége lenne az ügynek: Carlsen visszalépése után a randomsakk másik lelkes híve, a világranglistán Carlsen és Caruana mögött harmadik helyen álló amerikai Hikaru Nakamura arról posztolt, hogy a következő fordulóban a világbajnokság összes játékosának farmerben kellene asztalhoz ülnie a szolidaritás jegyében.