Nemzeti gyász Koreában, homályos részletek az utasszállító katasztrófája körül

Megerősítették a hatóságok, hogy a 181 utasból, illetve a személyzet tagjaiból csak ketten élték túl a dél-koreai légikatasztrófát, két légiutaskísérő, akik a gép farokrészében, leghátul voltak a kényszerleszállás pillanatában. A 175 utas és a személyzet többi tagja életét vesztette a magyar idő szerint vasárnap hajnali tragédiában.

A Jeju Air 7C2216 számú járata Bangkokból tartott Muanba, azonban néhány perccel az érkezés előtt feltehetően madárrajjal ütközött. A hatóságok első értékelése szerint az ütközés miatt a hajtóművek meghibásodtak. Mint azt a videófelvételeken is látni, a kényszerleszállást végrehajtó gép futóműve nem nyílt ki, a Boeing nagy sebsséggel, hason csúszott végig a leszállópályán, majd annak végén egy falnak ütközött. A gép törzse azonnal égni kezdett, a képek alapján a kerozin a becsapódás pillanatában felrobbant. A törzs nagy része szinte megsemmisült, az áldozatok azonosítása is nehézségekbe ütközött.

A már azonosított áldozatok neveit a repülőtéri fogadóépületben összegyűlt hozzátartozók előtt olvasták fel, a beszámolók szerint a neveket néma csönd és a családtagok feltörő zokogása fogadta.

A sajtótájékoztatón a Jeju Air teljes vezetése főhajtással kért bocsánatot a tragédiáért. A vezérigazgató Kim E-Bae teljes felelősséget vállalt a belesetért, noha annak pontos körülményei még tisztázásra várnak.

"A baleset okától függetlenül vezérigazgatóként hatalmas felelősséget érzek" - mondta.

A Jeju Air Dél-Korea legnagyobb fapados légitársasága. Ez az első légibalesetük, az érintett gép egy Boeing 737-800-as, csak 15 éve volt forgalomban, és a rendszeres ellenőrzések mindent teljesen rendben találtak.

A repülésbiztonsági szakértők a légitársaság képviselőit is bevonva elkezdték a teljes körű vizsgálatot. A gép mindkét feketedobozát, a repülési adatrögzítőt és a pilótafülke hangrögzítőjét is megtalálták. Ezekből várhatóan sok, egyelőre homályos részletre derülhet fény.

Amit már most tudni lehet: közvetlenül a landolás előtt a légiirányítás madárveszélyre figyelmeztette a pilótákat. A madarakkal való ütközés pillanata az elemzők szerint egy, a földről készített videófelvételen is látható:

Egy perccel később a pilóták azonnali vészjelzést adtak le, majd megkísérelték a leszállást az egyes kifutópályán, de ekkor még felrántották a kormányt, mielőtt a gép földet ért volna. A légiirányítás ekkor egy másik leszállópályára irányította őket, a szemtanúk szerint a gép szokatlanul élesen kanyarodva közelítette meg a földet.

A két túlélő légiutas-kísérő is azt mondta, hogy egy madárrajjal ütköztek a leszállás előtt, és erről küldött a halála előtti pillanatokban SMS-t az egyik utas is egy családtagjának.

Nem világos azonban, hogy a madarakkal való ütközés miért eredményezte a hajtűművek teljes meghibásodását, ez ugyanis a szakértők szerint csak rendkívül ritkán szokott megtörténni, legfeljebb akkor, ha valóban egy egész rajt kapnak telibe. Az is szokatlan, hogy a madarakkal való ütközés után ne lehessen kinyitni a futóművet - ha a hidraulika el is romlott, azt elvileg manuálisan is ki lehetne engedni.

Szintén magyarázatra vár, hogy a gép miért olyan nagy sebeséggel ért földet, akárcsak az, hogy miért nem a leszállópálya elején landolt, miért nem tudott szinte egyáltalán lelassulni, miközben a földön csúszott, és miért volt még benne jelentős mennyiségű üzemanyag, hiszen a kényszerleszállások esetén, ha van rá idő, annak nagy részét általában kieresztik, hogy elkerüljék a robbanást.

A gép pilótái tapasztak voltak, több mint 9800 órát repültek már, a kapitány 2019 óta dolgozott a légitársaságnál. Úgy tűnik, ezúttal egyáltalán nem volt idő felkészülni a kényszerleszállásra: máskor ilyen esetben már készenlétben állnak a kifutópálya mellett a tűzoltóautók, a leszállópályát pedig habbal boríthatják be, hogy lassítsák a futómű nélküli leérkezés után.

Mindezekre a kérdésekre a hivatalos vizsgálat adhat választ. Dél-Korea hétnapos nemzeti gyászt hirdetett a tragédia miatt.