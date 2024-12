Nem nyert semmit, mégis lovagi címet kap Gareth Southgate volt angol szövetségi kapitány

Gareth Southgate, angol labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, Sadiq Khan londoni polgármester és Ken McCallum, a brit kémelhárítás (MI5) vezetője is szerepel a brit uralkodó által lovagi rangra emelt közéleti személyiségek újévi listáján.

III. Károly király kedden ismertetett újévi kitüntetési listája több mint 1200 nevet tartalmaz. A legfiatalabb kitüntetett 18, a legidősebb 103 esztendős.

Southgate-nek a Sir előnév viselésére jogosító lovagi címet adományozta az uralkodó az élvonalbeli angol labdarúgás érdekében kifejtett erőfeszítéseiért.

Az elmúlt évtizedekben számos futballista kapott lovagi címet, többen tagjai voltak az 1966-os világbajnok csapatnak. Az edzők közül mások mellett

a világbajnok szövetségi kapitány Alf Ramsey,

az inkább klubedzőként sikeres Bobby Robson,

a 16 évig kapitánykodó Walter Winterbottom

és két Manchester United-menedzser, Matt Busby és Alex Ferguson

részesült ebben az elismerésben.

Southgate nyolc év után nyáron távozott a szövetségi kapitányi tisztségből, miután csapata 2-1 arányban alulmaradt a spanyolokkal vívott Európa-bajnoki döntőn.

photo_camera Southgate kétszer is karnyújtásnyira volt az EB-serlegtől Fotó: ADRIAN DENNIS/AFP

A volt menedzser 2016 szeptemberében vette át az angol válogatott irányítását, és vezetésével az együttes az elmúlt évtizedek legnagyobb sikereit érte el; ezek közül is kiemelkedett az egymás után kétszer - 2021-ben és az idén - elnyert EB-ezüstérem.

Southgate uralkodói kitüntetésére sokan számítottak különösen azóta, hogy III. Károly a júliusi EB-döntőn elszenvedett vereség után igen ritka módon személyesen üzent Southgate-nek, hangsúlyozva: a szövetségi kapitány emelt fővel térhet haza a németországi Európa-bajnokságról.

Khan mesterhármasa

Ugyancsak a Sir előnév viselésére jogosító lovagi rangra emelte a király Sadiq Khant, London munkáspárti polgármesterét. Khant eddig egymás után háromszor választották a 9 milliós London polgármesterévé: először 2016-ban, majd 2021-ben és idén is elnyerte a legnagyobb nyugat-európai főváros vezetőjének tisztségét.

photo_camera Sadiq Khan, London polgármestere 2023 június 28-án Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Ő az első, aki háromszor nyert polgármesterválasztást Londonban azóta, hogy a néhai konzervatív párti kormányfő, Margaret Thatcher által 1986-ban felszámolt választott londoni képviselőtestületet a Tony Blair vezette akkori munkáspárti kormány 2000-ben újjáélesztette.

Színész, kémfőnök, író

Szintén lovagi rangra emelte az uralkodó Stephen Fry neves brit filmszínészt, írót, rendezőt és tévés személyiséget. Sir Stephen Fry egyebek mellett az Oscar Wilde életéről szóló, 1997-ben készült, komoly nemzetközi sikert arató film címszereplője volt, és családfáján magyar nagyszülők nevei is szerepelnek: édesanyjának szülei magyar zsidók voltak, akik 1927-ben telepedtek le Nagy-Britanniában.

photo_camera Stephen Fry Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Ugyancsak lovagi rangot adományozott III. Károly király Ken McCallumnak, a brit elhárítási és biztonsági szolgálat (MI5) vezérigazgatójának kiemelkedő közszolgálati tevékenysége elismeréseként.

A legmagasabb kitüntetésekben részesítettek között szerepel Sir Kazuo Ishiguro Nobel-díjas japán származású angol író, akinek legismertebb, Napok romjai (The Remains of the Day) címmel 1989-ben megjelent, Booker-díjjal jutalmazott regényéből nagysikerű film is készült Anthony Hopkins és Emma Thompson főszereplésével. Ishigurót az uralkodó a brit becsületrend, az Order of the Companions of Honour tagjává avatta.

Az író igen előkelő társaságba került: az V. György király által 1917-ben alapított becsületrendnek a mindenkori uralkodóval együtt legfeljebb 65 tagja lehet.

A korábbi kitüntetettek között szerepel mások mellett Sir Winston Churchill egykori brit miniszterelnök, Stephen Hawking, a világhírű néhai fizikus, és a rendkívüli sikerű természetfilmjeivel ugyancsak világhírűvé vált Sir David Attenborough.

(Az MTI híre alapján)