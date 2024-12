Sorozatban fosztják ki Amerika sztársportolóit

Két férfi toporog egy ház bejárata előtt, mindketten maszkot viselnek, egyikük telefonnal a kezében gesztikulálva nagyon magyaráz valamit a másiknak.

Ez látható azon a biztonsági kamerás felvételen, amelyet Bobby Portis amerikai kosaras, a Milwaukee Bucks erőcsatára tett közzé, miután betörtek hozzá egyik este, miközben ő éppen meccset játszott. Portis segítséget kért a helyiektől az értékei visszaszerzésében, aztán egy másik Instagram-posztban a felvétel hanganyagát is közzétette, és bejelentette, hogy 40 ezer dollárt ajánl fel a nyomravezetőnek.

A kosaras esete csak egy a szeptember óta tartó, amerikai sztársportolókat sújtó betöréshullámban. A jelenség már az FBI ingerküszöbét is elérte, a sajtóhírek szerint a szövetségi nyomozóiroda figyelmeztetést adott ki a nagy amerikai profisport-ligáknak arról, hogy veszélyben lehetnek a játékosok otthonai, a készpénzük és a feketepiacon könnyen továbbadható értékeik, mint az ékszer, órák és luxustáskák. A nyomozók azt javasolják a dokumentumban, hogy a potenciálisan veszélyeztetett sztárok széfekkel, őrszolgálatokkal, esetleg őrkutyákkal védekezzenek a tolvajok ellen.

A levél szerint legkevesebb kilenc profi sportoló lett betörések áldozata szeptember és november között, és a nyomozók azt gyanítják, hogy a betöréssorozat hátterében Dél-Amerikában kiépült nemzetközi tolvajhálózat állhat. Erre utal a betörések módszere, az olyan technikák és technológiák használata, mint az előzetes megfigyelés drónokkal, kamu csomagszállítókkal, kamu pizzafutárokkal, kertészekkel, kocogókkal a környéken, vagy a jelzavaró eszközök, amelyek megakadályozzák, hogy az őrző-védő szolgálathoz jelzést küldjön a házak riasztórendszere.

Az FBI egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, és valószínűleg soha nem is fogja, hogy ez a körlevél valóban létezik.

A CNN még áprilisban, a sportolókat sújtó mostani esetek előtt írt a betörőturizmus jelenségéről. Egy nyolcmillió dolláros tolvajláson keresztül mutatták be, hogyan zajlik mindez, egy vendégségben lévő kaliforniai család széfjét pakolták ki ismeretlenek, akik a nyomozók szerint ilyen betörőturisták lehettek: olyan országból érkeznek, amelyekből vízummentesen, az ESTA-programmal be lehet utazni az Egyesült Államokba 90 napra, például Chiléből, és végrehajtják a profi betöréseket. Csak Kalifornia állam Ventura megyéjében legkevesebb 175 ilyen "turistabetörést" azonosítottak 2019 és 2023 között a hatóságok, írta a cikk.

Chile esetleges érintettségére a hasonló ügyeket illetően egy friss hír is utal, Keanu Reeves színész tavaly ellopott óráit, köztük egy gravírozott Rolexet Chilében találták meg pár napja.

A CBS pedig szeptemberben számolt be arról, hogy lekapcsoltak négy kolumbiai állampolgárt, akik rejtett kamerákat helyeztek el gazdag családok kaliforniai házainál, hogy azokkal figyeljék meg a célpontokat az akciók előtt.

A mostani "sportbetöréseket" végrehajtó bűnözőket mindenesetre nem ijesztette meg az FBI levele, ugyanis már annak kiadása után törtek be a legutóbbi áldozathoz, Luka Doncic NBA-sztárhoz. A Dallas Mavericks szlovén kosarasának házához pénteken este 10:30-kor riasztották a rendőröket. A betörés idején senki sem volt otthon, Doncic éppen egy négy meccsből álló idegenbeli körúton volt a csapattal. Mintegy 30 ezer dollárnyi ékszer tűnt el. A kosaras nem kommentálta az esetet.

A Doncic-eset után a helyi hokicsapat, a Dallas Stars is bejelentette, hogy az egyik játékosukhoz, Tyler Seguinhez még novemberben betörtek, miközben a jégkorongos éppen meccset játszott.

A két dallasi sztár és a cikk elején említett kosaras mellett a tolvajok áldozata volt az utóbbi hetekben-hónapokban

Travis Kelce és Patrick Mahomes, a Kansas City Chief amerikaifutball-játékosai, hozzájuk pár óra eltéréssel törtek be,

Joe Burrow, a Cincinnati Bengals amerikaifoci-csapat játékosa

Jaylen Brown, a tavalyi NBA-bajnok Boston Celtics kosarasa, miközben Washingtonban volt meccse

és Mike Conley Jr, a Minnesota Timberwolves kosarasa, miközben ő a városi amerikaifoci-csapat, a Minnesota Vikings meccsén ült nézőként.

A CBS-nek a napokban egy texasi székhelyű vagyonvédelmi cég, az Onyx Solutions vezetője, William Cutrer azt mondta, az ilyen betörések Európában, főleg Londonban régebb óta előfordulnak, az USA-ban csak most kezdtek el megszaporodni.

Szavait az európai helyzetről aztán a valóság gyorsan igazolta: hétfőn derült ki, hogy egy meg nem nevezett milliárdos londoni ingatlanából valaki 10 millió fontnyi értéket vitt el még december 7-én. Az esetről beszámoló Guardian a valaha volt egyik legnagyobb betörésnek nevezte a történteket.

A betörő egy emeleti ablakon át ment be a London előkelő negyedében lévő, 2000 négyzetméteres, 13 szobás házba délután 5.11-kor, miközben a házban többen is tartózkodtak. Percekig járta a házat, lement a földszintre, majd megtalálta és feltörte a széfet. Összesen 19 percig tartott a betörés, a tolvaj ugyanazon az ablakon át távozott, ahol érkezett. Az akcióját a kamerák is felvették.

A bűnözőnél a felvételek alapján egy mini lángszóró, illetve valamilyen szpré is volt, amit mindig megragadott, amikor valamilyen zajt hallott.

Zsákmányolt egy 150 ezer fontos (74 millió forint) Hermès Crocodile Kelly táskát, 15 ezer font készpénzt, és bő 10 millió fontnyi ékszert, köztük egy Graff gyémántgyűrűt, két De Beers gyémántgyűrűt, Hermès-gyűrűt, Hermès Niloticus Lumière nyakláncot.

photo_camera A 150 ezer fontos táska Fotó: Londoni rendőrség (Met Police)

A tehetős család ügyeit intéző menedzser, Virág Csaba a Guardiannak azt mondta, a felvételek alapján a tolvajnak nem ez volt az első betörése, és bár ő maga egyedül hajtotta végre az akciót, minden bizonnyal hálózat segíti abban, hogy a lopott holmikat pénzzé tegyék. A család félmillió font általános nyomravezetői díjat ajánlott fel, illetve minden előkerült érték 10 százalékát is kifizetik díjként annak, akinek a segítségével megkerül a tárgy. A Guardian megjegyzi, hogy az Aviva biztosító év elején 40 százalékos emelkedést tapasztalt a nagy értékű ékszertolvajlásokban.

Azóta kiderült az is, hogy ki volt a londoni betörés áldozata: Shafira Huang műgyűjtő, a Halcyon Gallery kulturális követe, aki 13 ezer követős Instagram-profilján is szívesen számol be a luxusszínvonalú életéről, több korábbi fotón is láthatóak az ellopott ékszerek.