Kordont raktak a Halászbástyához, 1500 forintért lehet megnézni a Dunát

Január 1-én kordon jelent meg a Halászbástya alsó részén, és tábla hirdeti, hogy 1500 forintos jegy megfizetésével lehet csak kinézni a Dunára. Az I. kerületi közgyűlés szerint egyelőre egy hónap próbaidőre szól ez a megoldás, megnézik, hogyan válik be a fizetős alsó szakasz.

A közgyűlés december 12-én fogadta el a terület lezárásáról szóló indítványt. A felső kilátóterasz korábban többször is fizetős volt, az árat most megemelték, és kiterjesztették a lenti szakaszra is, amit egy, a történelmi épület képét erősen rontó, fekete kordonnal kerítettek el – írja a Telex.

photo_camera Fotó: Petra, olvasónk

A közgyűlésen vita volt arról a vendéglátóhelyiségről is, ami az egyik lenti teraszt használja, és aminek október 31-ig van engedélye ott működni. Váradiné Naszályi Márta szerint a vendéglő a saját teraszával gyakorlatilag lezárta a Halászbástya alsó teraszának egy részét, és a volt polgármester úgy tudja, hogy a nem fizető vendégeket nem is engedik oda, de Csobánczy Gábor képviselő szerint a szerződésben benne van, hogy a vendéglőnek a kijutást biztosítania kell. Az alsó szakasz lezárásával így már ténylegesen csak a vendéglőn keresztül lehet ingyen kijutni a dunai panorámához.

Böröcz László, az I. kerület fideszes polgármestere azt sérelmezte, hogy a korábbi vezetés adta ki a vendéglátóhelynek a működési engedélyt a teraszra, és nem értette, hogy most mit kifogásoltak rajta. A közgyűlés végül megszavazta a Halászbástya alsó részének nagyjából 27 méter hosszú lezárását, ezért került ki a kordon.