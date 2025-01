Továbbra sem csillapodnak a kedélyek akörül, hogy ki készítette fel Milák Kristófot az olimpiára

Százmilliós nagyságrendű juttatásról szól az a vita, hogy ki edzette az olimpia előtt a Párizsban egy aranyat és egy ezüstöt nyerő Milák Kristófot. Most Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke szólalt meg a Magyar Nemzetnek, mert erkölcsi kötelességének tekinti hogy megpróbálja tisztázni ezt az ügyet.

Maga Milák üresen hagyta az edzőiről szóló rubrikákat az olimpiai jutalmak és életjáradékok kiutalásához szükséges formanyomtatványon. Wladár határozottan amellett állt ki, hogy Milákot leginkább Virth Balázs segítette az olimpiai érmekhez.

Hivatalosan Virth Balázs vette át 2021 szeptemberben Milák Kristóf felkészítését Selmeci Attilától. De aztán alaposan belekavart mindebbe Milák távolról sem klasszikus felkészülése.

Erről most Wladár azt mondja, hogy a 2023 áprilisi országos bajnokságig minden rendben volt, ennek befejezése után Milák azt kérte, hogy minél több versenyen indulhasson, szervezzenek neki két hónapos tenerifei edzőtábort. Aztán a megbeszélt háromnapos pihenő helyett Milák három hétre tűnt el, „majd miután előkerült, a budapesti és a hódmezővásárhelyi táborban is kedvetlenül edzett. Végül bejelentette, hogy pihenésre van szüksége, ezért kihagyja a világbajnokságot”.

Wladárnak nincs tudomása arról, hogy Milák és edzője között történt volna valami, és idézi Virth Balázs neki készített jelentését is: „Innentől megszakadt valami, hirtelen mintha elvágták volna. Nem fokozatosan történt az eltávolodás, hanem ott, akkor valami történt. Azóta sem tudom, hogy mi”.

A szövetség elnöke szerint 2023 nyarán, a júniusi bejelentése után szeptemberig Milák egyáltalán nem edzett. „Szeptembertől hetente kétszer-háromszor megjelent az uszodában, s mint egy szabadidős sportoló, alkalmanként két-három kilométert úszott, emellett viszont a tornatermi munkát Zala György irányításával elvégezte, de ezzel még az országos bajnokságra sem lehetett felkészülni, nemhogy az olimpiára”.

Januártól aztán edzésbe állt, előbb önállóan edzett, majd amikor februárban Virth Balázs a tanítványaival Dohában, a világbajnokságon vett részt, Szabó Álmos segített neki a felkészülésben. Hogy miért éppen ő, arról Wladár azt mondta: „Vannak láthatatlan kötelékek. Már korábban szimpatizáltak egymással, gondolom, ezért esett rá a választása.”

Wladár szerint „noha elegánsabb lett volna, ha Szabó Álmos erről személyesen tájékoztatja Virth Balázst, végül maga Balázs sem csinált ebből problémát. Pláne, hogy ezután rendben haladt a munka. Virth Balázs irányításával Kristóf becsületesen végigdolgozta a budapesti, majd a háromhetes tenerifei edzőtábort is, az országos bajnokságon pedig újra versenyzett, és felcsillantotta a reményt, lehet esélye az olimpián”.

Wladár megintcsak Virth Balázst idézte, amikor ezt a szakaszt az edző úgy jellemezte, hogy Milák „az ob alatt végig kommunikált, végig csak azt kérte, azt mondjam, mit rontott el, mit javítson, ne azt, mi a jó. Profi volt.”

Az országos bajnokság után aztán Milák ismét eltűnt két hétre. Wladrá szerint Virth nem csinált ebből hiúsági kérdést, „felhívta, s megkérdezte Kristófot, mit szeretne. Virth Balázs edzői hitvallását mindig is az jellemezte, hogy a versenyzőivel közösen alakítja ki a programot. Ezután Kristóf kérésére iktattak a felkészülésbe egy kéthetes törökországi edzőtáborozást, ahol folyamatosan egyeztetve, a terhelésből olykor visszavéve Kristóf Balázs szerint is rendesen dolgozott. Ezt követte a barcelonai és a monacói verseny. Majd újabb kéthetes edzőtábor, ezúttal Zalaegerszegen, ahol Kristóf többnyire a többiektől külön edzett. Júniusban a belgrádi Európa-bajnokságot Virth Balázs úgy jellemezte, előrelépés aggodalommal vegyítve. A felkészülés ezután egy hétig Budapesten, majd két és fél hétig Hódmezővásárhelyen folytatódott, végül közvetlenül a párizsi elutazás előtt Pesten zárult.”

Azt Wladár is megemlíti, hogy „Vásárhelyen Virth Balázsnak is feltűnt, hogy Kristóf idővel egy cetliről olvassa az edzéstervet, Balázs ezt is eltűrte, végig vele volt, ha kellett, mérte az időket. Az elutazás előtti napokban a csapat Balázzsal a Komjádi uszodában edzett, Kristóf oda nem ment le, hanem a Duna Arénában úszott Szabó Álmos irányításával”.

Ezek után a Magyar Nemzet újságírója megkérdezte Wladártól:

Ez alapján kit lehet Milák Kristóf edzőjének tekinteni: Virth Balázst vagy Szabó Álmost, netán önmagát, mondván, nem is volt szüksége edzőre?

Milák Kristóf zseni, olyan úszó, amilyet Magyarországon még senki sem látott, beleértve Egerszegi Krisztinát. Az a vélemény, miszerint nincs is szüksége edzőre, mégis megmosolyogtató. Az is, ahogy kétségbe vonják Virth Balázs szerepét. Január végétől július végéig hat hónap telt el. Szabó Álmos összesen három hetet, kettőt januárban, egyet közvetlenül az olimpia előtt dolgozott Milák Kristóffal, különben végig Virth Balázs volt vele, miként a megelőző két és fél évben.

Lehetséges, hogy Szabó Álmos 2024 januárjától folyamatosan úgymond súgott a háttérből?

Lehet, nem tudom, nem járt el etikusan, ha így tett. Ám ha annyira élvezte Kristóf bizalmát, akkor miért nem jelentették be már februárban, hogy mostantól ő felel Milák Kristóf felkészüléséért? Virth Balázs méltósággal tudomással vette volna ezt a döntést.”

Elmesélt még egy történetet, már az olimpiáról:

„Bár Kristóf szinte alig kommunikált bárkivel is az olimpia alatt, a száz pillangó elődöntője után olyasmi történt, ami pontosan rávilágít Virth Balázs edzői nagyságára. Balázs kiszúrt két komoly hibát Kristóf úszásában. A startfejes után túl mélyre ment, ezért a víz felszínére érve lefékeződött, majd ugyanezt a hibát elkövette a fordulónál is. Balázs megtehette volna, hogy ő is negligálja Kristófot, ahogy a tanítványa tette vele, ő mégis odament hozzá, megmutatta neki a videót, felhívta a figyelmét a hibákra, kiemelve, hogy azok a döntőben már nem férnek bele. Milák bólintott, és másnap hibátlan úszással nyert. Hiszen tényleg zseni, ahogy Balázs is kimondta azonnal.

Nem azt akarom sugallni ezzel az epizóddal, hogy Milák Kristóf csakis ennek köszönhetően lett olimpiai bajnok. De ez is kellett hozzá. Virth Balázs, ahogy 2021 szeptemberétől minden egyes nap, akkor is Milák Kristóf mögött állt. Három éven át végig, feltétel nélkül támogatta, segítette Kristófot, függetlenül attól, hogy ő a szeszélyességéből fakadóan éppen számított-e rá vagy sem. Minden nehézség mellett mindenekelőtt Virth Balázs alapozta meg Milák Kristóf párizsi sikereit."

Milák egyébként nemcsak Milák a felkészítő edző, hanem a nevelő edző és az életjáradék kedvezményezett mezőt is üresen hagyta az olimpiai nyomtatványon. A MÚSZ viszont még tavaly élt a jogával, és feltüntette Milák három felkészítő edzőjét, Virth Balázst, Kovácshegyi Ferencet és Zala Györgyöt. Ezt a lépést a Magyar Olimpiai Bizottság is elfogadta, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár pedig aláírásával megerősítette. Az olimpiai életjáradék 45 éves kor felett jár az edzőknek, a juttatás halálig szól.

Wladár erről azt mondta: „Virth Balázs győzött, mégis vesztesnek, bűnbaknak akarják beállítani. S megmagyarázhatatlanul nemcsak neki, hanem kiváló, elhivatott úszóedzők egész sorának kell bűnhődnie. Virth Balázs mellett Zala György, Kovácshegyi Ferenc és Gellért Gábor sem kapott állami kitüntetést, Milák Kristóf nevelőedzőjeként a párizsi eredmények után Plagányi Zsolt sem részesült milliós jutalomban. De említhetném Egerszegi Klárát is, Egerszegi Krisztina nővérét is, kevesen tudják, hogy tízéves koráig ő foglalkozott Milák Kristóffal.”