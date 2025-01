Még egy európai jóléti statisztikában zuhant Magyarország az utolsó helyre

Magyarország és Bulgária holtversenyben az Európai Unió két legszegényebb országa az európai háztartások tényleges fogyasztása alapján készített Eurostat-adatsor szerint, írja az Euronews. A még decemberben megjelent adatsor szerint a magyar és a bolgár fogyasztás egyaránt az uniós átlag 70 százalékán volt, míg az éllovas Luxemburgban 136 százalékon.

Látható, hogy Magyarország a térségbeli országoktól is jócskán leszakadt ezen az egyes országok árszínvonalai közötti különbségeket kiküszöbölő vásárlóerő-paritáson számolt tényleges fogyasztás (angol rövidítése AIC) alapján készített listán. A 76 százalékos horvátok és 77 százalékos szlovákok vannak hozzánk legközelebb, minden más térségbeli állam AIC-je meghaladja az uniós átlag 80 százalékát.

Látszik, hogy az átlagot a nagyon gazdag országok húzzák fel, hiszen az olaszokkal együtt csak 11 ország éri el az unió átlagát, és ha csak hajszállal is, de már az írek is elmaradnak tőle.

A magyar jólét elpárolgásának ékes jele, hogy a listán most először végeztünk az utolsó helyen – még ha holtversenyben is –, miközben például 2010-ben még öt országot is megelőztünk. Bár akkor csak az EU átlagának 62 százalékát értük el, mögöttünk volt Horvátország (61 százalék), Észtország (60), Románia (55), Lettország (54) és Bulgária (45 százalék). Vagyis 2010 óta a magyar jólét csak 8 százalékponttal került közelebb az uniós átlaghoz, miközben a román több mint 30 százalékponttal, de még a bolgár is 25-tel.

Ha pedig 2005-ig, az EU-csatlakozás utáni első teljes évig megyünk vissza, akkor azt látjuk, hogy még 8 ország volt mögöttünk a jóléti rangsorban, és a térségből csak a csehek és szlovénok álltak előttünk 74 és 80 százalékkal.