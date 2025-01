Történelmi újítás az önbizalomhiányosnak tűnő MÁV-tól: egy személyvonatával egyidejűleg pótlóbuszt is indít

„Kedden a Nyugati pályaudvarról 15:15-kor Lajosmizsére induló S21-es vonattal (2926) párhuzamosan a kényelmesebb utazás érdekében Kőbánya-Kispest és Dabas között pótlóbusz is közlekedik, mely Kispesten és Felsőpakonyban nem áll meg” – írja Facebook-oldalán a Mávinform. Figyelemreméltó újítás ez, bár az ember hajlamos azt érezni, hogy a vasúttársaság úgy járt, mint Örkény 170-100 című egypercesében a Különleges Tudakozó: „Szegények elvesztették az önbizalmukat.”

A megoldás persze valószínűleg nem az, hogy az állami vasútcég vezetői már induláskor arra számítanak: lerobban majd a vonat – mondjuk nem lenne a valóságtól annyira elrugaszkodott egy ilyen feltételezés –, hanem csak a vonaton várható zsúfoltságot akarják enyhíteni azzal, hogy egy buszt is forgalomba helyeznek a vonalon. Persze ha így van, akkor nem pótló-, hanem mentesítő buszról kellene inkább írnia a Mávinformnak, de ezt az apróságot nyugodtan nézzük el (pláne, hogy a menetrendben valóban „mentesítő autóbusz is közlekedik” szerepel).

A sokkal inkább kínzó kérdés az: miért egy, a vonattal majdnem párhuzamosan közlekedő buszt indítanak? Miért nem csatolnak inkább még egy vagy több személykocsit a szerelvényhez? Hiszen akkor még az a probléma is megoldódna, pontosabban nem is keletkeznek, hogy a pótlóbusz nem áll meg mindenhol, ahol a vonat. Mert ha a kispesti megálló nem is tűnik fájdalmasnak, hiszen metróval és 50-es villamossal is el lehet jutni a környékére, egy kommentelő szerint a felsőpakonyit igenis sokan használják, ahogy írta: „az egyik legnagyobb utasforgalmat bonyolító” állomás ezen a vonalon.