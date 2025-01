Ártatlannak vallotta magát a férfi, aki ittasan halálra gázolta az NHL-es sztárhokist és öccsét a nővérük esküvője előtt

Elutasította az ügyészséggel való kiegyezést és ártatlannak vallotta magát az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy ittasan halálra gázolta Johnny Gaudreau NHL-es sztárhokist és fivérét, Matthew-t, akik egy vidéki úton kerékpároztak New Jersey-ben. A halálos baleset a testvérpár nővérének esküvője előtti estén történt.

photo_camera Johnny Gaudreau Fotó: KIRK IRWIN/Getty Images via AFP

A férfinak vádalkuval 35 év börtönbüntetést ajánlott az ügyészség, erre mondtak nemet, írja a Guardian. Matthew Portella védőügyvéd szerető apának és jó embernek nevezte 44 éves Sean M Higginst, aki „borzalmas döntést hozott azon az éjszakán”. Az ügy most a bíróságon folytatódik.

A férfi a New Jersey állambeli Salem megye bíróságán már vallomást is tett az augusztus 29-i halálesetek ügyében. Többek között azt mondta, hogy két órán keresztül vezetett, és néha telefonon beszélt egy barátjával, miután felzaklató beszélgetést folytatott az édesanyjával.

A rendőrség szerint Higginsnek volt már korábban is közúti szabálysértése. A Gaudreau-fivérek halálának napján azután ült autóba, hogy megivott öt-hat sört. A férfi véralkoholszintje 0,087 volt, ami meghaladja az állam által megengedett 0,08-as határértéket – közölte a rendőrség.

Őrizetbe vették, gépjárművel elkövetett kettős emberölés, valamint bizonyítékok manipulálása és a baleset helyszínének elhagyása szerepel a vádakban. Egy nő, aki előtte hajtott, azt mondta a rendőrségnek, hogy a férfi agresszívan vezetett. Példaként említette, hogy amikor ő és egy másik sofőr lelassítottak és balra mozdultak, hogy elhaladjanak a kerékpárosok mellett, Higgins felgyorsult, jobbra tekerte a kormányt, így csapta el Gaudreau-ékat.

Johnny Gaudreaut 2011-ben draftolta az NHL-ben szereplő Calgary Flames jégkorongcsapat, majd a 2013-2014-es szezon utolsó fordulójában mutatkozott be az NHL-ben. A következő szezonban már a kanadai csapat alapemberévé vált, be is választották liga legjobb újoncai közé. Kilenc szezon után igazolt át a Colombus Blue Jackets-hez, ahol két szezon alatt 161 meccsen lépett pályára. Karrierje során összesen 763 NHL-meccset játszott, ezeken 743 pontot szerzett.