Lázár: Azonnal lemondok, ha vasúti balesetben meghal valaki Magyarországon

Az ember a fontos, nem a vas - ismételte meg egy korábbi nyilatkozatát Lázár János miniszter a Közlekedésinfón, ahol arra voltunk kíváncsiak, milyen személyes felelősséget érez egy decemberi vasúti baleset miatt, amelyben megsérült két ember. Amikor ugyanis eltört egy váltó, arról beszélt, a személyi sérülésekért vállal felelősséget. Erre azt mondta,

„azonnal le fogok mondani, ha valaki súlyos sérülést szenved vagy meghal egy vasúti balesetben Magyarországon.”

Egy másik nyilatkozatával is szembesítettük: 14 év Fidesz-kormányzás után hogyan lehet „szarban a MÁV”, és ki a felelős ezért. Lázár erre azt mondta, 30 évet nem tud 2 év alatt behozni, de négy év alatt menni fog. Az embereknél a közútfelújítás megelőzi a vasutat és a buszt, ezért a kormány 5500 milliárdot költött gyorsforgalmi utakra. Az Orbán-kormány alatt vasútfelújítás is történt, a Gyurcsány-érában viszont 1 kilométernyi vasúti pálya sem újult meg, és új járműveket sem vettek – mondta Lázár János. „Ami történt, az pozitív, csak kevés.”

Magyar Pétert Hajdú Péter műsorban focistafeleségnek nevezte, így megkérdeztük azt is, kinek a döntése volt, hogy Magyarból „sportfeleség legyen” (vagyis miniszter férjeként állami állást kapjon), és hány ilyen ember van még. Lázár először megpróbálta elviccelni a kérdést, és arra sem válaszolt, hogy ki döntött Magyar kinevezéseiről (általa felügyelt cégben is volt). Nem tudja, hogy vannak-e még olyan hozzátartozók, akik állami megbízást kaptak, de ő utálja és kifejezetten üldözi is az ilyesmit.

Hosszan részletezte, hogy Orbán Ráhel esetében, aki turizmusügyben ad tanácsokat, miért nem lát összeférhetetlenséget. Azt mondta, emögött van teljesítmény, és nem helyettes államtitkár.

A közlekedésinfón Lázár János elmondta, ha 20 percet késik a vonat vagy a busz, júniustól az utas visszakapja a jegyár felét, és kiállt Rogán Antal mellett is.