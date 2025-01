Változatlanul okádék, szürke idő lesz

Pénteken alapvetően felhős, borongós, helyenként tartósan párás, ködös időre számíthatunk, legfeljebb néhol vékonyodhat el a felhőzet és süthet ki rövid időre a nap – ezzel próbál biztatni minket az Időkép, ami azzal folytatja előrejelzését, hogy jelentős csapadék sehol sem várható, maximum egy kis ónos szitálás, hószállingózás vagy kisebb havazás. Hogy ezt kellőképpen évezzük, hajnalban -6, 0, napközben -2, +3 fok várható.

A felhős, borongós, szürke, néha ködös idő szombaton is folytatódik, annyi különbséggel, hogy néhol szél is lehet. változatlanul -6 és +4 fok körüli hőmérsékletben szenvedhetünk. Pont, ahogy vasárnap is, bár aki ezen a napon eljut egy magasabb hegycsúcsra, az talán láthat némi napsütést is.

Aki jobbra számít a jövő héten, felejtse el, az is szürkén és ködösen indul majd.