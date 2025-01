Már csak ez hiányzott az internetről: itt a Pléh Csárda mukbang

A YouTube egyik érdekes bugyrát alkotják a mukbang videók, amiknek az a lényege, hogy a szereplők egy ültő helyükben minél több ételt elfogyasztanak, miközben a nézőhöz beszélnek. Ennek a műfajnak az egyik legismertebb képviselője a koreai Tzuyang, akinek már több, mint 11 millió feliratkozója van a videómegosztó portálon, ahol jellemzően ázsiai tészta- és húsételeket, leveseket és tengeri finomságokat fal fel tetemes mennyiségben. Ez azért is hat különösen megdöbbentően, mivel Tzuyang egy aranyos és pici, fiatal ázsiai nő, akiből senki nem nézné ki, hogy meg tudna birkózni a hatalmas adagokkal.

A videós először látogatott Európába, hogy megkóstolja a helyi specialitásokat, első állomásként pedig Budapestet választotta. És mivel semmi nem adja át jobban a magyar mentalitást, mint a féktelen zabálás, első útja a messze földön ismert Pléh Csárdába vezetett, ami az óriási rántott, zsíros és kalóriagazdag ételeiről híres.

Amikor megérkezik a büféhez, azt mondja, teljesen elfogta a romantikus európai életérzés, ami nagyon tetszik neki. Ez azért vicces, mert Zugló és Rákospalota útszéli bódéi között sétálgatva nekünk, magyaroknak talán nem feltétlenül itt jutna az eszünkbe ugyanez.

Rendelt is gyorsan 2 darab 1 kilós rántott húst krumplival, 2 kiló cordon bleut, és helyben nekilátott elfogyasztani őket a többi vásárló és a dolgozók legnagyobb megdöbbenésére. Hamar meglátta a hasonlóságot a koreai rántott sertésszelet, a donkatsu és az itthon ismert rántott hús között, így ázsiai szószokkal fel is turbózta azt.

Miközben szépen sorban cserélődtek mögötte a vásárlók és jóízűen falatozta a húsokat, Tzuyang és a többi vendég is egy különös kulináris és kulturális helyzetben érezhette magát, az üzletvezető meg is jegyezte, hogy a Pléh Csárda több, mint 30 éves fennállása óta senki nem evett meg még egyszerre ennyi kaját, szóval ez minden bizonnyal rekord lehet.

Rendelt még pacalpörköltet is, ami annyira ízlett neki, hogy másodszor is kért belőle egy óriási tállal, miközben a háttérben ebédelő melósok megszégyenülve kanalazták műanyag zacskókba a maradékot elvitelre. Ha jól számoltuk, kísérőként még legalább 9 pohár málnaszörppel öblítette le az ebédjét, és az eredetileg rendelt, kézilabda méretű, távolról velővel töltött sajtos-sonkás rántott húsnak tűnő fogást inkább ő is elcsomagoltatta későbbre.

Úgy tűnik, nem ez lesz az egyetlen magyar videója, az intróban ugyanis megkóstolta a nutellás lángost, meglátogatta a Nyugati mekit, a Nagyvásárcsarnokot és egy középkori stílusú éttermet is, legalább 8 epizód várható tehát hazánkból.

A megállás nélkül zabáló, túlfogyasztó és önkizsákmányoló influenszer-kultúráról Diószegi-Horváth Nóra írt bővebben a 444-en, továbbá arról is, hogyan kényszerítette és bántalmazta volt párja Tzuyang-ot, hogy ilyen mukbang videókat készítsen.

A videót nem lehet a YouTube-ról beágyazni, ide kattintva érhető el.

(via Telex)