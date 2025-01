Szakad a Netanjáhu-kormány a tűzszünet miatt, kilép az ultranacionalista miniszter

Kilép az izraeli kormányból Itamar Ben-Gvir, Netanjáhu szélsőjobboldali, ultranacionalista nemzetbiztonsági minisztere és Ben-Gvir két párttársa. Ben-Gvir élesen elutasítja az elvileg vasárnap életbe lépő (egyelőre azonban csúszó) gázai tűzszüneti megállapodást, ami szerinte lényegében a Hamásznak való izraeli megadást jelenti.

„A Hamász terrorszervezettel kötött megállapodás meggondolatlan elfogadása több száz, férfiak, nők és gyermekek vérével szennyezett kezű gyilkos szabadon bocsátását jelenti, ami gyalázatos megadás. Ez a megállapodás semmissé teszi az izraeli hadsereg nehezen elért eredményeit a háborúban, kivonja a katonai erőinket Gázából, és leállítja a harcokat anélkül, hogy a Hamász kapitulálna”

- áll a Ben-Gvir vezette Otzma Yehudit (Zsidó Hatalom) párt közleményében.

Itamar Ben-Gvir a megszállt Ciszjodánia egyik radikális telepes közösségéből jön, korábban többször ítélték el rasszizmusra való felbujtás, tulajdon megsemmisítése és terrorszervezet támogatása miatt.

Ben-Gvir pártjának kilépésével két fős többsége marad a Netanjáhu-kormánynak a Knesszetben. Ha azonban szövetségese, Ben-Gvir Becalel Szmotrics a cionista Nemzeti Unió pártja is kilépne, Netanjáhunak csak a kisebbségi kormányzás maradna - igaz, az ellenzék azt ígéri, hogy ebben az esetben nem buktatnák meg a kormányt, hogy ne dőljön be emiatt a gázai tűzszünet, de ez akut politikai válságot jelent a jobboldali kormány számára.

Netanjáhu eközben az elmúlt napokban folyamatosan Szmotriccsal tárgyalt, hogy ő ne lépjen ki a koalícióból. Ennek a játszmának tudható be az is, hogy az izraeli miniszterelnök most azt hangoztatja, a háborút bármikor újra kezdhetik. A tűzszünet kérdése az utolsó pillanatokban különösen bizonytalannak látszik: bár vasárnap reggel életbe kellett volna lépnie, ez egyelőre csúszik, az izraeli hadsereg folytatta a támadásokat Gázában.