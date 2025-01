Kirúgták az állásából a helyi képviselőt, aki nem állt át a fideszesekhez

Január 20-án indoklás nélkül bocsátották el óvodai állásából Demeter Zsuzsát, aki egyben a képviselő-testület tagja is Nyírcsászáriban, a felmondási ideje február 7-ig tart, számolt be róla a Magyar Narancs. Demetert az óvodavezető és a fideszes polgármester, Szkibáné Teliska Éva is fenyegette korábban, hogy mondjon le a mandátumáról, vagy álljon át a testületben a fideszesek oldalára, majd később már azt is mondták: ha ez nem történik meg, megszűnik a jogviszonya az óvodában.

A konfliktus a tavaly júniusi önkormányzati választás után alakult ki. Bár a polgármester a fideszes Szkibáné Teliska Éva lett, a képviselő-testületen belül kisebbségbe kerültek a kormánypárti politikusok négy másik képviselővel szemben.

A fenyegetésekkel, zsarolásokkal összefüggésben már hivatali visszaélés miatt nyomoz a rendőrség. A feljelentés szerint az egyik fideszes képviselő, Kozma János december 5-én elment a helyi óvodába, ahol az egyik nem fideszes képviselő, Demeter Zsuzsa dolgozik nyugdíjas óvónőként. Kozma arról beszélt Demeternek, hogy vagy melléjük áll, vagy elküldik a munkahelyéről. Rajta kívül a polgármester is arra próbálta rávenni Demetert, hogy vagy mondjon le a mandátumáról, vagy álljon mellé, és ugyanezzel próbálkozott az óvoda vezetője is.

Az ügyben a Nyírbátori Rendőrkapitányság nyomoz, több embert már meg is hallgattak.