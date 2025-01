A kiadó nem adja ki a szexuális bántalmazással vádolt Neil Gaiman képregénysorozatát

A múlt hétfőn a New York Magazine riportjában nyolc nő vallott arról, hogyan bántalmazta őket szexuális kapcsolatban Neil Gaiman. Bár a híres képregényszerző visszautasította a vádakat, a Dark Horse Comics kiadó megszakította vele a kapcsolatot. „A Dark Horse komolyan veszi a Neil Gaimannel szemben felmerült gyanút, és a továbbiakban nem adjuk ki munkáit. Megerősítjük, hogy az Anansi Boys képregénysorozat és gyűjteményes kiadás is törölve lett” – közölték. Az Anansi Boysból tavaly filmsorozatot is forgattak, ez idén jelenne meg az Amazonon, de a cég egyelőre a Variety megkeresésére sem árulta el, mi lesz a sorozat sorsa.

A Tortoise Media júliusban vádolta meg Gaumant szexuális bántalmazással, egy hatrészes podcastsorozatban összesen öt áldozat szólalt meg, majd a New York Magazine-nek négy, korábban megszólaló áldozat mellett további négy nő állította, hogy a BDSM-rajongó Gaiman a beleegyezésük nélkül erőszakos, megalázó szexuális cselekményeket végzett, vagy ilyenekre kényszerítette őket.

photo_camera Neil Gaiman a Writers Guild-díjátadón New Yorkban 2024. április 14-én. Fotó: Jamie McCarthy/Getty Images via AFP

Gaiman egy közleményben annyit ismert el, hogy „míg szexuálisan elérhető voltam, érzelmileg megközelíthetetlen. Önmagamra fókuszáltam, nem voltam annyira törődő, amennyire lehettem volna, és amennyire kellett volna.” Azt viszont tagadta, hogy bántalmazta volna az áldozatait. „Nem fordíthatok hátat az igazságnak, és nem fogadhatom el, hogy olyasvalakiként jellemezzenek, aki nem vagyok. Nem tudok és nem fogok beismerni cselekményeket, amiket nem követtem el” – mondta Neil Gaiman, aki egyébként 2020-ban a karanténszabályokat megsértve átutazta a fél világot. (via Telex)