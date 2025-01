Schadl: Mit számított volna, hogy ismerem Rogán Antalt vagy a kabinetfőnökét?

„Nézze, én végrehajtó vagyok. Több embernek is van negatív tapasztalata vagy valamilyen prekoncepciója a végrehajtókra vonatkozóan, a történet másik szereplője pedig egy politikus. Ha orvosok lennénk, a társadalom megbecsültebb tagjai, akkor nem lenne akkora a felhajtás a téma körül. Így viszont, miután az ügyészség vádat emelt ellenem, az emberek elkönyveltek bűnösnek. Akkor minek a tárgyalás, rögtön fel is lehetne kötni az embert, nem?” - ezt mondta az Indexnek a végrehajtói kar korrupcióval vádolt elnöke, aki továbbra is azt állítja, hogy ártatlan, nem követett el bűncselekményt. A Magyar Péter által nyilvánosságra hozott felvételről, amin Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter többek közt arról beszél, hogy Rogán Antal kihúzatta magát a vádiratból, Schadl György nem akart részleteiben beszélni, szerinte Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség főügyésze mindent korrektül elmondott erről.

„Ha valaki egy kicsit jártas a jogban, akkor tudja, hogy ez az egész képtelenség lenne. Bementek az ügyészségre, kihúzták ezeket az ottani dokumentumokból, utána pedig egyenként a vádlottak és a védők iratait is manipulálták? Különben is, itt nem a sajtóról vagy a titkosszolgálatról volt szó, hanem végrehajtókról, mit számított volna, hogy ismerem Rogán Antalt vagy a kabinetfőnökét?”

- tette hozzá. Bár a politika igyekszik befolyást szerezni az ügyben, olyan információ nem jutott el hozzá, hogy a tárgyalás végkimenetele már előre el lenne döntve, bízik a bíróság függetlenségében. Schadl hozzátette: az ügyészség egyes tagjaival kapcsolatban azonban már felmerültek aggályok benne.

photo_camera Schadl György 2023 májusában a bíróságon Fotó: Németh Dániel/444

„Nézze, nem engem akartak leszedni a sakktábláról, én csak egy járulékos veszteség vagyok. Az eljáró ügyész is csak egy porszem, neki is van egy főnöke, aki megkapta az utasítást valakitől, magasabb szinteken, hogy ezt az ügyet végig kell csinálni velünk szemben”

- vázolta elméletét Schadl. Szerinte az ügyészségen azt várták, hogy vádalkut köt és feldobja Völner Pált. a volt államtitkárt pedig „majd másra mond terhelőt egy alku keretein belül.” Hogy kire, arról nem beszélt.

„Pali hatalmas jogi tudással rendelkezik, (...) hamar megértettük egymást”

- mondta Völnerről, aki a vádirat szerint néhány millióért intézte a végrehajtói kinevezéseket. Schadl amúgy ezt a vádat nevetségesnek tartja.

Arról a rendőrségi videófelvételről, amin ajándékzacskót ad át az államtitkárnak, kijelentette, hogy a valóságban ő kapott Völnertől ajándékot.

photo_camera Völner Pál a Völner-Schadl ügy első előkészítő tárgyalásán. Fotó: Németh Dániel/444

Schadl György és 21 társa ellen korrupciós és más bűncselekmények miatt folyik büntető eljárás. A 444 által részletesen bemutatott Schadl-Völner ügyben a vádirat szerint a végrehajtói kar elnöke százmilliókat, sokszor az osztalék 100 százalékát szedte el azoktól a végrehajtóktól, akiket Völner Pál miniszterhelyettes-államtitkár segítségével neveztek ki. Schadlra tíz, Völnerre nyolc év börtönt kért az ügyészség.

Tavaly november végén újabb vádat emelt Schadl György és három társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmény feljelentésének elmulasztása és befolyással üzérkedés miatt. A vádirat szerint Schadl elmulasztotta jelenteni, hogy tudomást szerzett arról, hogy két végrehajtó-helyettes felajánlja a segítségét egy végrehajtójelöltnek, akinek ezért cserébe az iroda osztalékának egy részével kellett volna meghálálnia ezt. A két helyettes ezt Schadl irodájában és Schadl jelenlétében beszélte meg. Bár Schadl utasította őket, hogy ezt az egyezséget bontsák fel, aminek eleget is tettek, az ügyészség szerint jelentenie kellett volna a hatóságoknak a történteket.