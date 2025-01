Rétvári Bence szerint az antifa mozgalom le akarja bontani „a jelenleg érvényes társadalmi rendet”

A rendőrség és Rétvári Bence belügyi államtitkár tartott hétfőn sajtótájékoztatót arról, hogyan készülnek a február 11-i, tehát több mint két hét múlva esedékes kitörés napjára. Rétvári egyebek mellett azt mondta:

„Az antifa mozgalom arra törekszik, hogy lebontsa a jelenleg érvényes társadalmi rendet, és ehhez az erőszak alkalmazását is elfogadható eszköznek tartja.”

Az MTI tudósítása szerint arról is beszélt: semmilyen ideológia nem indokolhatja, hogy bárkit véresre verjenek, és hogy elfogadhatatlannak tartják azt, hogy bárki embervadászatot rendezzen Budapest utcáin.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Készenléti Rendőrség ezért „megerősített jelenléttel” készül a kitörés napi, ezúttal kerek, 80. évfordulóra. Rétvári szerint ezen a napon „antifasiszta jellegű” akciók várhatók. Az államtitkár felidézte, hogy két éve összesen 19 ember követett el antifa támadásokat, de tavaly már sikerült megakadályozni, hogy hasonló eset forduljon elő. Az idén is minden eszközt be fognak vetni: a munkában részt vesznek kutyás járőrök, drónok, speciális, élő közvetítést biztosító kamerával felszerelt műveleti autók is.

A két évvel ezelőtti támadás miatt eddig három került bíróságra, egyikük, Ilaria Salis azóta EP-képviselő lett, egy, a bűnösségét elismerő személyt elítéltek, egy ember ellen még folyik a büntetőeljárás.