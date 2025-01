Közel negyven ember vesztette életét a világ legnagyobb tömegrendezvényén

Észak-Indiában több tízmillió ember gyűlt össze a Maha Kumbh mela hindu zarándoklatra. Szerda hajnalban a három szent folyó, a Gangesz, a Dzsamúna és a Szaraszvati találkozásánál akartak megmártózni, amikor eddig ismeretlen ok miatt pánik tört ki, és közel 40 ember élketét vesztette.

A szemtanúk szerint az emberek egyszer csak agresszíven lökdösni kezdték egymást, sokan elestek, a tömeg pedig rájuk taposott. A földön fekvőknek senki sem segített felállni. A helyszínt nem lehetett elhagyni, gyerekek, idősek, nők is meghaltak.

A rend helyreállítására a gyorsreagálású különleges egységet is bevetették. A helyszíni tudósítók szerint hatalmas káosz van, az emberek a szeretteiket keresik, a tragédia helyszínén ruhák, cipők, takarók hevernek szerteszét.

A tartomány kormányfője arra kérte a híveket, hogy senki ne menjen a három folyó találkozásához, inkább a legközelebbi folyóparton végezzék el a szent fürdést.

Még mindig tízezrek akarnak megmártózni, de már jóval visszafogottabban, mint reggel.

photo_camera Fotó: NIHARIKA KULKARNI/AFP

photo_camera Fotó: NIHARIKA KULKARNI/AFP

A hindu fesztiválon, a világ legnagyobb tömegrendezvényén már eddig is naponta hatalmas tömegek gyűltek össze, a keddig tartó két hét alatt megközelítette a 200 milliót a résztvevők száma.

A hatóságok arra számítottak, hogy szerdán rekordszámú, százmillió ember özönlik az ideiglenes, Prajagradzsban létrehozott településre a szent mártózásra, amelyet 144 év után az égitestek ritka együttállása miatt a legkedvezőbb napnak tartanak.

A hatóságok számos előkészületet végeztek a hatalmas tömeg kezelése érdekében, fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, megnövelték az egészségügyi személyzetet, valamint különvonatokat és buszokat állítottak be, és mesterséges intelligenciával működő szoftvereket is bevetettek.

photo_camera A tragédia előtti napon még minden békés volt Fotó: ARUN SANKAR/AFP

Tömegpánik okozta balestek gyakran fordulnak elő India nagy vallási fesztiváljain. A 2013-ban megrendezett Maha Kumbh mela zarándoklaton 36 ember vesztett életét.

(MTI/BBC/Reuters)