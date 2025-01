Trump: A helikopter pilótája és a repülésirányítók miatt történt a repülőgép-baleset

A katonai helikopter pilótájának hibája vezethetett a washingtoni repülőgép-balesethez – mondta Donald Trump. Az amerikai elnök a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a helikopter megváltoztathatta volna menetirányát, hogy elkerülje az ütközést.

photo_camera Fotó: Kyle Mazza/NurPhoto via AFP

Az American Airlines légitársaság közlése szerint 60 utas és 4 fős legénység volt az utasszállító repülőgépen, ami szerda éjszaka a Potomac folyó felett összeütközött egy három embert szállító katonai helikopterrel. A tragédiát senki sem élte túl.

Trump bírálta a Ronald Reagan repülőtér repülésirányítóit is, amiért szerinte csak későn figyelmeztették a helikoptert. A reptér az amerikai főváros nagyon forgalmas belföldi légikikötője, közvetlenül a Potomac folyó partján fekszik, hivatalosan a Virginia állambeli Arlington területén.

Trump hibáztatta azt a kormányprogramot is Joe Biden hivatali idejéből, amit ő éppen megszüntetett. Ez a sokszínűség, az egyenjogúság és az elfogadás (Diversity, Equity and Inclusion, röviden DEI) programja, amit a Szövetségi Légügyi Hatóságnál (FAA) is bevezettek.

Trump azt mondta, ezek a DEI-programok az FAA-nál azt is jelentik, hogy „a toborzás súlyos értelmi és pszichológiai fogyatékossággal rendelkező személyekre összpontosít”.

Arra a kérdésre, hogy mi a bizonyíték arra, hogy a balesetről a DEI tehetett, Trump azt mondta, lehet, hogy így volt.

Arra a kérdésre, hogy hogyan jutott erre a következtetésre, azt mondta, mert neki józan esze van, sokaknak pedig nem:

Az Axios azt írja, Trump a balesetre válaszul elrendelte az összes szövetségi légiközlekedési bérleti és biztonsági döntés felülvizsgálatát.

Sean Duffy, a frissen hivatalba lépett közlekedési miniszter szerint mindkét gép bevett repülési sémát követett, és nem volt fennakadás a kommunikációban sem. A rádióforgalmazás adataiból kitűnik, hogy a repülésirányítók figyelmeztették a helikoptert: vészesen közeledik a repülőgéphez, és utasítást adtak neki arra, hogy változtasson irányt.

Trump kinevezett egy ügyvezetőt, Chris Rocheleau-t az FAA élére, miután a hivatal előző vezetője Trump beiktatása napján lemondott, így az 10 napig effektív vezető nélkül működött. Rocheleau az amerikai légierő veteránja, korábban már több mint 20 éven át dolgozott az FAA-nál. (New York Times, MTI)