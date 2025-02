Még egyszer, utoljára fellép a Black Sabbath az eredeti felállással

Július 5-én Birminghamben, egy jótékonysági rendezvényen fellépve áll utoljára színpadra a Black Sabbath az eredeti felállással: Ozzy Osbourne egy rövid szólóelőadással is készül, mielőtt Tony Iommi gitárossal, Geezer Butler basszusgitárossal és Bill Ward dobossal együtt utoljára fellép, több mint 55 évvel azután, hogy a valaha volt egyik legnagyobb hatású rockzenekar felvette az első lemezét.

A Villa Parkban tartott egynapos fesztiválon zenélni fog még a Metallica, a nemrég újjáalakult Pantera és a szintén a feloszlás után visszatért a Slayer, a Gojira, az Anthrax, az Alice In Chains, a Halestorm, a Lamb Of God és a Mastodon. Fellép majd egy supergroup is olyan zenészek közreműködésével, mint Billy Corgan, Slash, Fred Durst, Wolfgang Van Halen és Tom Morello, aki zenei igazgatóként azt mondta a fesztiválról, hogy ez lesz „minden idők legjelentősebb heavy metal show-ja”.

A befolyt pénzekből a birminghami gyerekkórházat, egy gyerekhospice-intézményt és egy Parkinson-alapítványt is támogatnak. Ozzy Osbourne 2023-ban jelentette be, hogy visszavonul a turnézástól a Parkinson-kórja miatt.

photo_camera A Black Sabbath klasszikus felállása utoljára együtt, az utolsó lemez és a turné bejelentésekor 2011. november 11-én. Bill Ward már a lemezfelvétel előtt kiszállt. Fotó: Kevin Winter/Getty Images/AFP

A Black Sabbath 2016-ban a The End című turnéján Budapesten is fellépett, a búcsúkoncertjük 2017-ben volt Birminghamben, ahol a zenekar 1968-ban megalakult. (BBC)