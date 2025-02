Nem tett ajánlatot a legnagyobb lengyel tévé megvásárlására a TV2 tulajdonosa

Habár arról szóltak a helyi sajtóhírek, hogy a magyar TV2 tulajdonosa is megvenné a legnagyobb lengyel tévét, Vida József végül nem adott be ajánlatot, írja a Wyborcza.

photo_camera Fotó: BEATA ZAWRZEL/NurPhoto via AFP

Az amerikai Discovery kezében lévő TVN potenciális vevőinek január végéig kellett volna benyújtaniuk előzetes, nem kötelező érvényű ajánlatukat. Végül hárman adták be, de Vida a lap információi szerint nincs a pályázók között. A vásárlók kedvét a lap szerint eltántoríthatta Donald Tusk miniszterelnök tavalyi bejelentése, miszerint a TVN és a Polsat - a második legnagyobb nézettségű csatorna - felkerül azon cégek listájára, amiket a lengyel állam véd és amiket csak a kormány jóváhagyásával lehet eladni és megvenni.

A TV2 Csoportot az Orbánnal szemben álló lengyel kormány a hírek szerint jelentős nemzetbiztonsági kockázatként kezelte, az esetleges magyar felvásárlás mögött ugyanis a NER jó moszkvai kapcsolatai miatt orosz befolyási kísérlettől is tartottak.

Korábbi cikkünkben azt írtuk, a TV2 Csoport már több próbálkozást is tett a régiós terjeszkedésre. Ezek között volt, ami meg is valósult - Szlovéniában és Észak-Macedóniában -, míg mások nem vezettek eredményre, de az közös bennük, hogy a felvásárlási kísérletek mindegyik esetben a magyar kormánypárt térségi ambícióihoz kapcsolódtak.

A jobboldal választási veresége után a TV2 Lengyelországban is aktivizálódott, és lengyel sajtóinformációk szerint a bukott kormánypárton keresztül szerettek volna tévécsatornához jutni. A TV2 első, dokumentálható megjelenése Lengyelországban egy tavaszi kiíráshoz kapcsolódik, amikor a lengyel Országos Műsorszolgáltatási Tanács két új földfelszíni sugárzású frekvenciára írt ki pályázatot. Hogy ezek nagy valószínűséggel a jobboldalhoz fognak kerülni, borítékolható volt, hiszen ebben a testületben még a PiS által delegált tagok vannak többségben. A kiírásra a TV2 Csoport is jelentkezett, egy főleg nőknek szóló életmódcsatorna koncepciójával pályáztak, amiről a Newsweek információi szerint magával Jarosław Kaczyńskival is egyeztettek, végül ezt elbukták.