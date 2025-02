Odaszólt, hogy nem a járdán kéne rollerezni, életveszélyes sérülés lett a vége

A Fővárosi Törvényszék 1 év 6 hónap – 3 év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélt egy rollerest, akit életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádol az ügyészség.

A férfi 2022 májusában elektromos rollerrel közlekedett a járdán, amit egy gyalogos szóvá tett. A vádlott erre leszállt a rollerről, kétszer arcon ütötte a sértettet, aki ettől hanyatt esett, fejét beverte az aszfaltba, és eszméletét vesztette. Sérülései életveszélyesek voltak.

Az elektromos rolleres az eset után visszalépett járművére, és elhajtott.

A bíróság enyhítő körülményként vette figyelembe a beismerést, a megbánást, az időmúlást, az elkövető fiatal életkorát, valamint azt, hogy kártérítést fizetett az áldozatnak. Súlyosbító körülmény volt, hogy a bűncselekmény közlekedési szabálysértés elkövetése közben született.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség fellebbezett.

Jön az új KRESZ

A várhatóan a tavasszal életbe lépő új KRESZ szabályozza az elektromos rollerrel való közlekedést is. Előírhatják a vizsgakötelezettséget, és jelentős bírságra számíthatnak azok, akik járdán elektromos rollereznek. Felmerült az is, hogy az e-rollereseknek is vizsgázniuk kell KRESZ-ből.

A Jövő Mobilitása Szövetség szerint Magyarországon több mint 100 ezer e-rollert használnak, 10 százaléka bérelhető, a többi magántulajdonú. A szervezet szerint a KRESZ-szabályozás bevezetése után 20-30 százalékos növekedés várható, egyelőre sokan kivárnak, hogy kiderüljön: milyen szabályok vonatkoznak az e-rollerezőkre.